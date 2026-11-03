Pour la première fois, les voitures électriques surpassent les véhicules thermiques en Europe au troisième trimestre 2025, avec 710 580 immatriculations contre 655 540. Treize pays de l'UE affichent des records, tandis que l'élargissement de l'offre à prix accessible promet de favoriser cette tendance dans les années à venir.

Au troisième trimestre 2025, les véhicules 100 % électriques ont surpassé en volume les voitures essence et diesel réunies sur le marché européen. Un seuil historique franchi dans un contexte de transformation accélérée du secteur automobile.

Cette bascule ne repose pas sur la performance d’un seul pays. Treize des vingt-sept membres de l’Union européenne ont enregistré leurs meilleures ventes historiques de véhicules électriques sur cette période, et dix d’entre eux ont vu ces modèles prendre la tête de leurs immatriculations. La Norvège conserve son statut de référence mondiale avec 97,9 % de part de marché pour l’électrique. Le Danemark et la Suède affichent respectivement 81,7 % et 42,9 %, confirmant l’avance des pays nordiques sur ce segment.

La France se situe à 31,4 % de parts de marché pour les électriques, ce qui les place au deuxième rang des motorisations vendues, derrière les hybrides non rechargeables qui représentent 43,3 % des immatriculations. La situation est comparable en Allemagne, où les véhicules à batterie atteignent 27,2 % des ventes, juste derrière les hybrides à 28,5 %. La Belgique, le Royaume-Uni, le Portugal et l’Irlande dépassent également le seuil des 25 % de parts de marché pour l’électrique.

À l’est du continent, le tableau est plus contrasté. La Pologne et la Croatie restent à la traîne avec respectivement 5,2 % et 4,2 % de véhicules électriques dans les ventes. Toutefois, la Croatie présente une dynamique notable : les immatriculations de modèles à batterie y ont progressé de 244,6 % depuis le début de l’année 2025. Une trajectoire qui pourrait, si elle se maintient, rapprocher le pays de la moyenne européenne dans les prochaines années.

L’élargissement de l’offre à des prix plus accessibles devrait soutenir cette tendance à l’échelle du continent. Plusieurs modèles d’entrée de gamme sont attendus d’ici 2028, dont une nouvelle Citroën 2CV et une Fiat Koala, deux véhicules susceptibles de toucher une clientèle jusqu’ici peu concernée par la transition électrique.