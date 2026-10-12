La mythique Citroën 2 CV fait son grand retour après 36 ans d’absence: électrique, modernisée et annoncée autour de 15.000 euros

C’est le grand retour d’une légende de l’automobile française : 36 ans après l’arrêt de sa production en 1990, la Citroën 2 CV renaît sous une forme entièrement électrique. Le constructeur français présente ce lundi 12 octobre, au Mondial de l’Auto de Paris, la Citroën 2 CV Concept, une réinterprétation moderne de la célèbre Deuche. Derrière ce prototype rouge au design immédiatement reconnaissable, Citroën prépare une véritable voiture de série, annoncée pour 2028, avec un objectif de prix particulièrement attractif : environ 15 000 euros.

La nouvelle venue conserve plusieurs caractéristiques qui ont fait le succès de son ancêtre : des dimensions compactes, un habitacle spacieux, une conception simple et une vocation populaire. Citroën entend ainsi faire revivre l’une des voitures françaises les plus emblématiques du XXe siècle, produite à plus de 5 millions d’exemplaires dans sa version berline.

Une nouvelle 2 CV électrique qui reprend les codes de l’originale

La Citroën 2 CV Concept mesure 3,76 mètres de long. Ses proportions compactes rappellent celles de la voiture historique, tandis que sa carrosserie rouge adopte une présentation nettement plus contemporaine. La face avant conserve les deux projecteurs caractéristiques de la Deuche, désormais réinterprétés avec une signature lumineuse à LED.

Le capot nervuré, les ailes marquées et la silhouette haute font directement référence au modèle original. Le constructeur conserve également l’idée d’une voiture facile à utiliser, destinée aussi bien aux déplacements urbains qu’aux trajets quotidiens. L’ensemble repose sur une motorisation entièrement électrique, sans reprendre le célèbre moteur bicylindre de l’ancienne 2 CV.

L’habitacle bénéficie lui aussi d’une réinterprétation. Citroën mise sur un espace intérieur généreux au regard des dimensions extérieures, avec une présentation colorée, des équipements connectés et plusieurs références à l’aménagement historique. Le toit ouvrant en toile, l’un des éléments les plus reconnaissables de la Deuche, retrouve également sa place dans ce concept.

Un prix d’environ 15 000 euros et une commercialisation prévue en 2028

La grande annonce concerne le prix. Citroën affiche l’ambition de proposer le futur modèle de série à un tarif de départ proche de 15 000 euros. Un positionnement qui permettrait à cette nouvelle 2 CV de rejoindre le marché des petites voitures électriques abordables, alors que le coût d’acquisition reste un obstacle pour de nombreux automobilistes.

La marque annonce également que la future voiture sera fabriquée en Europe et conçue pour répondre à la future réglementation européenne E-Car, destinée à favoriser le développement de petits véhicules électriques accessibles.

Il faudra néanmoins patienter. Le véhicule exposé à Paris est un concept-car et non une version de série définitive. Citroën prévoit de présenter le modèle destiné à la commercialisation d’ici deux ans, soit à l’horizon 2028. Le tarif de 15 000 euros constitue donc un objectif et non un prix de vente définitivement arrêté.

Le constructeur n’a pas encore communiqué l’ensemble des caractéristiques techniques du futur modèle de série, notamment la capacité de sa batterie, son autonomie homologuée ou sa puissance. Ces éléments devront être précisés avant son lancement commercial.

Une voiture française devenue un phénomène mondial

Présentée au Salon de l’automobile de Paris le 7 octobre 1948, la Citroën 2 CV avait été imaginée pour démocratiser l’automobile. Son cahier des charges reposait sur une idée : proposer une voiture économique, capable de transporter quatre personnes et leurs bagages sur des routes parfois difficiles, avec une consommation réduite et un entretien simple.

Son moteur bicylindre refroidi par air, sa suspension particulièrement souple, son toit en toile et sa silhouette atypique ont rapidement contribué à sa popularité. La 2 CV est devenue un symbole de la France d’après-guerre, accompagnant aussi bien les familles que les agriculteurs, les étudiants et les professionnels.

Entre 1948 et 1990, Citroën a produit 3 872 583 berlines 2 CV, auxquelles s’ajoutent plus de 1,2 million de versions utilitaires. La production totale dépasse ainsi 5,1 millions de véhicules.

La dernière 2 CV est sortie de l’usine de Mangualde, au Portugal, le 27 juillet 1990. Trente-six ans plus tard, la marque aux chevrons remet donc à l’honneur un modèle qui conserve une place singulière dans le patrimoine automobile français.

La nouvelle 2 CV, attraction du Mondial de l’Auto 2026

Le public pourra découvrir la Citroën 2 CV Concept à partir du mardi 13 octobre, lors de l’ouverture du Mondial de l’Auto aux visiteurs. Le salon se tient jusqu’au dimanche 18 octobre à Paris Expo Porte de Versailles.

La voiture est présentée sur le stand Citroën, installé dans le hall 4 sur une superficie de 930 m². Le constructeur expose également un second concept-car, une version spéciale du C3 Aircross consacrée à la Marine nationale, ainsi que plusieurs nouveautés de ses gammes C3, C3 Aircross et C4.

La présentation de cette nouvelle Deuche accompagne la volonté de Citroën de proposer des voitures électriques plus accessibles. Xavier Chardon, directeur général de la marque, et Pierre Leclercq, responsable du design, participent ce lundi à la présentation des nouveautés du constructeur.

Pour les amateurs de la 2 CV historique, le rendez-vous parisien offre surtout la possibilité de découvrir ce que pourrait devenir l’une des voitures françaises les plus célèbres. La production de série est envisagée pour 2028, avec un objectif de prix proche de 15 000 euros.