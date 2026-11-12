Volkswagen abandonne son grand projet de modernisation industrielle, le syndicat dénonce une trahison

Volkswagen abandonne son programme de modernisation « Gamechanger » en raison de contraintes financières, provoquant la colère du comité d'entreprise. Ce revirement est perçu comme une violation des accords conclus fin 2024, suscitant des inquiétudes concernant l'avenir industriel et l'emploi au sein de l'entreprise.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé l’abandon de son programme « Gamechanger », un vaste plan de modernisation de ses usines, invoquant des difficultés financières. La décision suscite une vive réaction du comité d’entreprise, qui y voit une violation des accords collectifs signés en 2024.

Volkswagen ne modernisera pas ses lignes de production comme prévu. Le premier constructeur automobile européen a confirmé mercredi l’abandon de son projet baptisé « Gamechanger », qui devait transformer en profondeur ses sites de fabrication, à commencer par l’usine historique de Wolfsburg. La direction justifie ce revirement par des contraintes financières, précisant que l’ensemble des investissements du groupe est actuellement passé en revue.

Au cœur du projet abandonné figurait l’installation d’une unité de fonderie de grande envergure à Wolfsburg, destinée à permettre la fabrication de pièces de carrosserie par moulage à grande échelle, une technologie déjà adoptée par certains concurrents. Des années de préparation et des investissements significatifs avaient déjà été engagés dans cette direction. La direction assure toutefois que l’abandon de « Gamechanger » ne remet pas en cause le développement de la plateforme commune électrique SSP (Scalable Systems Platform), socle prévu pour les futures versions électriques du Golf, du T-Roc et de l’ID. Roc.

La présidente du comité d’entreprise, Daniela Cavallo, n’a pas mâché ses mots. Elle a qualifié la décision de « violation flagrante » des accords conclus à l’issue de négociations sociales particulièrement tendues, à la fin de l’année 2024. Ces accords prévoyaient des investissements massifs dans les usines allemandes du groupe, avec notamment le transfert de la production de véhicules à moteur thermique vers les sites mexicains de Volkswagen, tandis que Wolfsburg devait se concentrer sur les nouvelles technologies de fabrication.

Cavallo a exigé du conseil d’administration des explications claires sur les conséquences de cet abandon pour l’emploi et les volumes de production, posant une condition ferme : « La production de la Golf thermique ne quittera pas Wolfsburg tant que nous n’aurons pas de transparence sur les détails de cette décision. » Elle a également accusé la direction, et son directeur général Oliver Blume, de sacrifier l’avenir industriel du groupe sur l’autel des rendements à court terme pour les investisseurs, estimant que la logique financière immédiate a pris le dessus sur la viabilité à long terme de Volkswagen.

Le groupe a précisé qu’il poursuivrait néanmoins ses efforts de rationalisation de la production, notamment en simplifiant l’architecture de sa prochaine génération de véhicules sur l’ensemble de ses sites. Une orientation qui ne suffit pas à apaiser les représentants des salariés, pour qui la rupture des engagements pris constitue un précédent grave dans les relations sociales au sein du géant de Wolfsburg.