Renault crée la surprise : sa production automobile va bondir de plus de 25 % en France

Renault prévoit d'augmenter sa production automobile en France de plus de 25 % d'ici 2026, atteignant au moins 625 000 véhicules. Cette décision, motivée par le succès de ses modèles électriques et un investissement de 13 milliards d'euros, souligne la volonté du constructeur de renforcer sa position face à la concurrence tout en s'adaptant aux changements du marché.

Alors que l’industrie automobile européenne traverse une période de profondes transformations, Renault affiche des ambitions industrielles particulièrement élevées pour ses usines françaises. Le constructeur prévoit d’augmenter sa production nationale de plus de 25 % en 2026 par rapport à l’année précédente, une progression portée principalement par le succès de ses véhicules électriques. Cette annonce, formulée par le directeur général du groupe, François Provost, intervient dans un contexte marqué par la hausse des prix des carburants et l’accélération des ventes de voitures électriques. En 2025, Renault avait produit environ 500 000 véhicules dans ses établissements français. Le constructeur ambitionne désormais d’en fabriquer au moins 625 000 cette année, soit une augmentation minimale de 125 000 unités. Un objectif qui témoigne d’un regain d’activité industrielle et confirme la place stratégique que le groupe entend conserver dans l’Hexagone, malgré la concurrence internationale et les incertitudes économiques.

Cette progression repose largement sur la transformation engagée depuis plusieurs années dans les usines du constructeur. Renault a notamment consacré 13 milliards d’euros à ses activités françaises au cours des cinq dernières années, afin d’adapter son outil industriel à la transition électrique. L’usine de Douai, dans le Nord, constitue l’un des principaux moteurs de cette stratégie. Le site assemble notamment la Renault 5 électrique, la Mégane E-Tech et la Nissan Micra électrique, dont la demande soutenue conduit désormais le constructeur à augmenter ses cadences. Début octobre, l’établissement a renforcé son organisation de production pour fonctionner avec trois équipes. La dynamique commerciale apparaît particulièrement favorable : en septembre, les voitures électriques ont représenté 42 % des immatriculations de véhicules neufs en France, tandis que cette proportion atteignait 53,5 % pour la marque Renault. Une évolution alimentée notamment par l’augmentation du coût des carburants, qui encourage une partie des automobilistes à envisager plus rapidement le passage à l’électrique.

Plus de 10 milliards d’euros d’investissements supplémentaires, mais sous conditions

Au-delà de la hausse annoncée de sa production, Renault envisage de consacrer plus de 10 milliards d’euros supplémentaires à la France au cours des cinq prochaines années. Ces investissements doivent permettre de poursuivre le développement des véhicules électriques tout en travaillant sur des modèles plus accessibles financièrement. François Provost a toutefois posé une condition importante à cet engagement : le maintien d’un environnement économique, social et politique suffisamment stable. Une précision qui intervient alors que les industriels européens doivent composer avec l’augmentation des coûts, la concurrence des constructeurs chinois et les incertitudes entourant les politiques publiques de soutien à l’automobile. Le groupe doit également maîtriser le prix de ses véhicules pour continuer à séduire les ménages. En parallèle, Renault poursuit une réorganisation de certaines de ses activités, notamment au Technocentre de Guyancourt, où plus de 700 postes doivent être supprimés, tandis que de nouvelles compétences sont développées en Chine. Cette situation montre que l’augmentation de la production française ne s’accompagne pas nécessairement d’une progression uniforme de l’emploi dans toutes les activités du constructeur.

La stratégie de Renault illustre les recompositions profondes de l’industrie automobile européenne. Alors que plusieurs constructeurs sont contraints d’adapter leurs capacités industrielles à une demande moins dynamique sur certains segments, le groupe français bénéficie de l’attractivité commerciale de ses nouveaux modèles électriques. Cette évolution pourrait contribuer à renforcer l’activité de ses usines, mais également celle de nombreux sous-traitants et équipementiers implantés sur le territoire national. Pour autant, la réussite de cette trajectoire dépendra de plusieurs facteurs : la capacité à maintenir des prix compétitifs, la disponibilité des composants, les investissements dans les infrastructures de recharge et l’évolution des aides publiques. Renault devra aussi composer avec le coût du financement automobile, alors que la hausse des taux d’intérêt commence à peser sur les mensualités proposées aux consommateurs. L’augmentation annoncée de plus de 25 % de la production française constitue donc un signal industriel encourageant, mais elle reste un objectif pour 2026. Sa concrétisation permettra de mesurer la solidité du pari électrique engagé par le constructeur et sa capacité à maintenir une production automobile importante sur le territoire français.