Les ventes de voitures électriques explosent en France et bouleversent le marché européen

Le marché automobile européen connaît une montée en puissance des ventes de voitures électriques, avec une augmentation de près de 80 % en France en octobre 2026. Les marques chinoises gagnent du terrain face aux constructeurs historiques, qui doivent rapidement adapter leurs stratégies. Les défis comme le prix d'achat et l'accès aux bornes de recharge persistent.

Le marché automobile européen connaît une accélération spectaculaire de sa transition énergétique. En octobre 2026, les immatriculations de voitures électriques ont progressé de plus de 50 % sur un an à l’échelle européenne, tandis que la France enregistre une hausse proche de 80 %. Les véhicules entièrement électriques représentent désormais près d’un quart des immatriculations de voitures neuves dans l’Union européenne, confirmant la transformation progressive des habitudes d’achat.

Une progression s’explique notamment par l’élargissement de l’offre des constructeurs et les dispositifs d’aide à l’achat. Les consommateurs disposent désormais de modèles couvrant davantage de segments, avec des véhicules plus accessibles et des autonomies adaptées à différents usages. Dans le même temps, les immatriculations de voitures à essence et diesel poursuivent leur recul.

Les constructeurs historiques sous pression face à la concurrence chinoise

Cette évolution profite notamment aux marques chinoises, qui renforcent leur présence sur le continent européen. BYD, Chery, Leapmotor et Xpeng enregistrent de fortes progressions, tandis que plusieurs groupes historiques voient leurs immatriculations diminuer. Pour Renault, Volkswagen ou Stellantis, la transformation du marché impose une adaptation rapide de leur stratégie industrielle.

Malgré cette dynamique, plusieurs obstacles subsistent, notamment le prix d’achat, l’accessibilité des bornes de recharge et les incertitudes entourant la valeur de revente. Les prochains mois permettront de mesurer la capacité du marché électrique à poursuivre sa croissance au-delà des dispositifs incitatifs. Pour l’industrie automobile européenne, cette accélération représente autant une opportunité commerciale qu’un défi industriel majeur.