Les faillites de plusieurs constructeurs automobiles en Chine mettent en évidence les risques liés aux voitures connectées. Environ 850 000 propriétaires pourraient perdre l'accès à des services numériques essentiels, soulignant la dépendance croissante des véhicules modernes aux infrastructures des fabricants. Cette situation questionne la durabilité numérique face à la longévité des automobiles.

En Chine, les difficultés financières de plusieurs constructeurs automobiles soulèvent une question préoccupante : que devient une voiture connectée lorsque son fabricant disparaît ? Selon des chiffres évoquant 23 constructeurs en faillite ou en cessation d’activité en juin, quelque 850 000 automobilistes seraient concernés par la disparition de services numériques indispensables à certaines fonctionnalités de leur véhicule. Une situation qui met en lumière la dépendance croissante des voitures modernes aux serveurs et aux applications de leurs fabricants.

Le marché automobile chinois connaît une concurrence particulièrement intense, notamment dans le secteur des véhicules électriques. La multiplication des marques, la guerre des prix et les investissements considérables nécessaires au développement de nouveaux modèles fragilisent les entreprises les moins solides financièrement. Lorsqu’un constructeur cesse ses activités, les conséquences peuvent dépasser les difficultés traditionnelles d’entretien ou d’approvisionnement en pièces détachées. Les automobilistes risquent également de perdre l’accès à des applications permettant de verrouiller ou de déverrouiller leur véhicule à distance, de gérer la recharge, de consulter certaines informations ou de recevoir des mises à jour logicielles.

Quand la disparition d’un constructeur menace les services numériques

Les voitures connectées reposent sur un ensemble de logiciels, de serveurs et de services en ligne dont le fonctionnement dépend parfois directement du constructeur. En cas de faillite, l’arrêt de ces infrastructures peut rendre certaines fonctions indisponibles. Le problème devient particulièrement sensible lorsque le téléphone sert de clé numérique ou lorsque des commandes essentielles nécessitent une authentification auprès d’un serveur distant. Toutefois, la disparition d’une application ne signifie pas automatiquement qu’un véhicule devient impossible à ouvrir : de nombreux modèles disposent de clés physiques, de cartes NFC ou de systèmes de secours fonctionnant sans connexion permanente.

Cette situation pose désormais la question de la durée de vie numérique des automobiles. Alors qu’un véhicule peut rester en circulation pendant quinze ou vingt ans, les services informatiques qui l’accompagnent ne bénéficient pas nécessairement de garanties équivalentes. Pour les propriétaires, les risques concernent également la maintenance, les mises à jour de sécurité et la disponibilité des pièces. Le cas chinois illustre ainsi un défi qui dépasse largement le marché asiatique : à mesure que l’automobile devient un produit informatique sur roues, la pérennité des services numériques pourrait devenir un critère aussi important que la fiabilité mécanique lors de l’achat d’un véhicule.