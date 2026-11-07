Elon Musk annonce la fin de la production du Cybertruck, dont les ventes ont nettement déçu, avec seulement 63 000 unités écoulées depuis son lancement. La ligne de fabrication sera réaffectée au Cybercab, le taxi autonome, marquant un changement stratégique vers la mobilité partagée et autonome, prévu pour être achevé d'ici fin 2027.

Elon Musk a annoncé la fin progressive de la production du Cybertruck à l’usine texane de Tesla, un véhicule dont les ventes n’ont jamais atteint les objectifs fixés. La ligne de fabrication sera reconvertie au profit du Cybercab, le taxi autonome du constructeur américain.

C’est un aveu d’échec commercial que Tesla formule sans détour. Elon Musk a annoncé sur le réseau social X que la production du Cybertruck serait progressivement réduite à la Gigafactory du Texas « dès le milieu de l’année prochaine », pour laisser place à une montée en cadence du Cybercab. Le pick-up électrique au design anguleux, lancé il y a quatre ans avec une mise en scène spectaculaire, n’aura jamais réussi à convaincre au-delà d’un cercle restreint d’acheteurs.

Les chiffres sont éloquents. Au troisième trimestre 2026, Tesla n’a écoulé que 8 295 exemplaires du Cybertruck. Depuis le début de la production, seuls 63 000 véhicules ont trouvé preneur, quand les prévisions initiales tablaient sur 250 000 unités vendues chaque année. Pour un modèle dont le développement aurait coûté plus de 5,6 milliards de dollars, l’écart est considérable. Les stocks invendus représenteraient aujourd’hui environ un milliard de dollars de véhicules immobilisés sur les parkings du constructeur.

Le retournement de situation est saisissant. À l’ouverture des commandes, la demande était telle que les premiers acheteurs revendaient leurs réservations à prix gonflé. Tesla avait tenté de relancer la machine l’an dernier en proposant une version moins onéreuse du véhicule, sans parvenir à inverser la tendance.

Le Cybertruck n’était pourtant pas dépourvu d’arguments techniques. Sa version la plus puissante, la Cyberbeast, développe plus de 800 chevaux grâce à trois moteurs électriques et abat le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. Sa carrosserie en acier inoxydable lui confère une résistance aux chocs supérieure à la moyenne, même si ce matériau s’est révélé sensible à la corrosion dans certaines conditions d’utilisation.

La reconversion de la ligne de production au profit du Cybercab illustre un virage stratégique plus large chez Tesla, qui mise désormais sur la mobilité partagée et autonome plutôt que sur les véhicules individuels haut de gamme. Sauf retournement improbable, la production du Cybertruck devrait s’éteindre définitivement d’ici la fin de l’année 2027.