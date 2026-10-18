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Automobile et présidentielle : les candidats dévoilent leurs mesures au Mondial

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Automobile et présidentielle : les candidats dévoilent leurs mesures au Mondial
Automobile et présidentielle : les candidats dévoilent leurs mesures au Mondial

Les candidats à la présidentielle ont profité du Mondial de l’auto pour présenter leurs solutions face à la crise du secteur automobile. Leasing social, développement d’un parc public, baisse des taxes et allègement des normes figurent parmi les mesures avancées pour démocratiser l’accès à la voiture et soutenir la filière. Cette surenchère témoigne du poids politique qu’a pris l’automobile dans le débat national, transformée en enjeu majeur depuis la flambée des prix des carburants et le mouvement des gilets jaunes.

Un enjeu devenu social et politique

La voiture cristallise désormais des tensions sociales profondes. Les Français, confrontés à des coûts d’usage toujours plus élevés, attendent des réponses concrètes de la part des prétendants à l’Élysée. Cette politisation du secteur automobile marque un tournant : ce qui relevait hier de la politique industrielle touche aujourd’hui directement au pouvoir d’achat et à la mobilité quotidienne des ménages.

Chaque camp tente d’apporter sa réponse à cette équation complexe. Tandis que certains misent sur l’intervention publique avec un parc de véhicules accessibles, d’autres privilégient la baisse de la fiscalité pour redonner du pouvoir d’achat aux automobilistes. La filière automobile, fragilisée par les transitions énergétique et normative, attend elle aussi des signaux forts pour sécuriser ses investissements et maintenir l’emploi industriel sur le territoire français.

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