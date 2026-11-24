Bruxelles impose des plafonds d'importation pour les voitures hybrides chinoises, fixant un maximum de 350 000 véhicules par an à partir de décembre 2026. Cette décision vise à soutenir l'industrie automobile européenne face à la montée des importations à bas prix, tout en limitant la concurrence déloyale susceptible de nuire à l'économie locale.

L’Union européenne limite les importations de voitures hybrides en provenance de Chine, conformément à un accord conclu le mois dernier avec Pékin. Cette mesure intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les constructeurs automobiles européens et chinois, alors que la transition énergétique transforme profondément le marché automobile mondial. Les véhicules hybrides occupent une place croissante dans les stratégies commerciales des industriels.

À compter du 1er décembre 2026, les importations chinoises seront soumises à un plafond correspondant à 350 000 véhicules par an, soit environ la moitié des volumes attendus cette année. Le dispositif, publié ce mardi 24 novembre au Journal officiel de l’Union européenne, s’appliquera provisoirement pendant 200 jours. D’autres pays exportateurs, notamment le Japon, le Royaume-Uni, la Turquie, la Corée du Sud et les États-Unis, seront également concernés par des quotas spécifiques. EUR-Lex+1

Bruxelles cherche à protéger son industrie automobile

La progression des constructeurs chinois sur le marché européen est particulièrement importante. Les importations de véhicules hybrides en provenance de Chine sont passées d’environ 46 000 unités en 2023 à plus de 302 000 en 2025. La Commission européenne estime que cette augmentation rapide, associée à des prix inférieurs à ceux des producteurs européens, menace la compétitivité, les emplois et les capacités d’investissement de l’industrie automobile du continent. EUR-Lex

Ce dispositif prolonge les mesures commerciales adoptées par Bruxelles concernant les véhicules entièrement électriques fabriqués en Chine. Pékin a toutefois rappelé son attachement au respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce et se réserve le droit de défendre les intérêts de ses industriels. L’instauration de mesures définitives dépendra des conclusions de l’enquête européenne et du soutien des États membres. L’enjeu demeure de préserver les capacités industrielles européennes sans provoquer une nouvelle escalade commerciale avec la Chine. MarketScreener Saudi Arabia+1