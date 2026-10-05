L’électrique bat un record en Allemagne et dépasse les voitures essence et diesel réunies

En septembre 2026, les voitures électriques représentent 34,5 % des immatriculations neuves en Allemagne, dépassant ainsi les voitures essence et diesel combinées. Leur progression, soutenue par des aides publiques, soulève des interrogations sur la durabilité de cette dynamique face à une concurrence accrue entre constructeurs. Volkswagen demeure en tête du marché.

Les voitures électriques franchissent un nouveau cap en Allemagne. En septembre 2026, leur part dans les immatriculations de voitures particulières neuves a atteint 34,5 %, un record historique. Avec 88 599 véhicules enregistrés, les modèles exclusivement à batterie affichent une progression de près de 95 % sur un an. Cette motorisation représente désormais plus d’une voiture neuve sur trois, après 32,4 % en août et 29,3 % en juillet.

Cette poussée dépasse largement celle du marché automobile allemand, qui totalise 256 774 immatriculations en septembre, en hausse de 9 % sur un an. À l’inverse, les voitures essence reculent de 29,4 % et les diesels de 20,1 %. Ensemble, ces deux catégories représentent environ 67 700 immatriculations, un volume inférieur à celui des seules électriques. Les hybrides rechargeables occupent, de leur côté, 10,8 % du marché. Le record concerne toutefois les achats de véhicules neufs : il ne signifie pas qu’un tiers des voitures circulant en Allemagne sont électriques.

Un essor spectaculaire, encore sensible aux aides publiques

La progression bénéficie notamment du soutien public à l’achat. Selon Constantin Gall, spécialiste automobile chez EY, la prime fédérale constitue un puissant moteur de la demande. L’expert estime cependant que cet essor reste fragile et qu’une disparition des aides pourrait entraîner un nouveau recul des immatriculations. Le résultat de septembre témoigne donc d’une accélération réelle, mais ne permet pas, à lui seul, de mesurer la capacité du marché à maintenir cette cadence sans subventions.

La recomposition profite également à plusieurs constructeurs étrangers. Tesla atteint 12 552 immatriculations en septembre, soit une hausse de 268,7 % sur un an, tandis que BYD progresse de 85,6 %, à 6 040 véhicules. Volkswagen conserve néanmoins la première place du marché allemand, toutes motorisations confondues, avec 16,5 % des immatriculations. Pour les industriels, l’enjeu consiste désormais à convertir cette demande croissante en positions durables, dans un marché où le changement de motorisation s’accompagne d’une concurrence accrue entre marques.