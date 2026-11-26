Elon Musk prévoit d'offrir deux actions SpaceX à chaque enfant américain, une initiative qui pourrait valoir près de 17 milliards d'euros. Le transfert est programmé pour décembre 2026 et juin 2027, et repose sur des modalités encore à définir, faisant partie d'un dispositif d'épargne pour les mineurs lié aux comptes d'investissement de Donald Trump.

Le milliardaire américain Elon Musk a annoncé, mercredi 25 novembre, son intention d’offrir deux actions SpaceX à chaque enfant aux États-Unis. Cette opération, dont la valeur pourrait atteindre 18,6 milliards de dollars, soit environ 17 milliards d’euros, constitue une extension de son engagement annoncé en octobre dernier.

Dans un message publié sur le réseau social X, Elon Musk a précisé que la première action serait offerte directement par SpaceX, tandis que la seconde proviendrait de son patrimoine personnel. Le premier transfert devrait intervenir en décembre 2026, avant une seconde distribution prévue en juin 2027, lorsque les restrictions encadrant la cession de ses propres titres auront expiré.

Les États-Unis comptent environ 73 millions de personnes âgées de moins de 18 ans, selon les données du recensement américain de 2024. Avec une action SpaceX valorisée à 127,44 dollars à la clôture de Wall Street mercredi, chaque bénéficiaire pourrait recevoir l’équivalent de 233 euros. Le montant total de cette opération dépendra toutefois du nombre de bénéficiaires et de l’évolution du cours de Bourse.

Une opération liée aux comptes d’épargne de Donald Trump

SpaceX a annoncé que sa contribution serait versée aux détenteurs de comptes d’investissement actifs baptisés « Trump Accounts ». Ce dispositif, destiné à favoriser la constitution d’une épargne dès l’enfance, bénéficie d’avantages fiscaux. Les modalités permettant à l’ensemble des mineurs américains de recevoir les actions promises par Elon Musk restent néanmoins à préciser.

Introduite en Bourse en juin 2026, SpaceX avait levé 85,7 milliards de dollars, soit environ 78,4 milliards d’euros. Elon Musk encourage les futurs bénéficiaires à conserver leurs titres, estimant que les ambitions spatiales et énergétiques de son entreprise pourraient considérablement accroître sa valorisation à long terme. Ces perspectives demeurent toutefois hypothétiques, tandis que la valeur des actions distribuées restera soumise aux fluctuations des marchés financiers.

Sources citées dans l’article Réseau social X d’Elon Musk · Recensement américain de 2024