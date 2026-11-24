La NASA refuse de confirmer un lancement imminent d’un cargo russe Progress vers la Station spatiale internationale, illustrant une détérioration des relations entre les agences spatiales. Ce silence surprenant, atypique pour une opération de routine, soulève des questions sur la collaboration américano-russe dans un contexte de tensions politiques.

Lors d’une conférence de presse, la NASA a décliné de communiquer les informations les plus élémentaires sur le prochain lancement d’un cargo russe à destination de la Station spatiale internationale, un refus qui illustre la dégradation des échanges entre les deux agences spatiales.

La scène s’est déroulée lundi lors d’une conférence de presse de la NASA consacrée à la Station spatiale internationale (ISS). Un journaliste spécialisé dans l’actualité spatiale a posé une question en apparence anodine : pouvait-on confirmer le lancement imminent d’un cargo russe Progress à destination de la station, et préciser la date et l’heure du décollage ? La réponse de l’agence américaine a été négative.

Ce refus de communiquer a de quoi surprendre. Le vaisseau cargo Progress MS-36 était alors programmé pour décoller moins de seize heures plus tard, le mardi matin à 10 h 13 UTC, soit 5 h 13 heure de la côte Est des États-Unis. Sa destination : cette même ISS que la NASA co-exploite avec l’agence spatiale russe Roscosmos depuis plus de deux décennies.

Une mission de ravitaillement Progress est, par nature, une opération de routine. Ces cargos non habités assurent régulièrement l’approvisionnement de la station en vivres, carburant et matériel. Leur calendrier de lancement est habituellement rendu public sans difficulté. Le silence de la NASA sur un vol aussi prévisible tranche donc avec les pratiques habituelles de transparence qui entourent les opérations liées à l’ISS.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Moscou, dont les répercussions se font sentir jusque dans la coopération spatiale. Si les deux pays maintiennent formellement leur collaboration sur la station orbitale, les échanges d’informations semblent désormais soumis à des restrictions que les agences elles-mêmes peinent à justifier publiquement.