Fusée Vulcan : l’échec du lancement prive Amazon de 40 satellites pour son réseau Internet

Une anomalie survenue dix minutes après le lancement de la fusée Vulcan a entraîné l'échec de la mission de United Launch Alliance, privant Amazon de 40 satellites pour son projet Kuiper. Cet incident retarde la mise en service commerciale du réseau Internet haut débit, prévu pour concurrencer Starlink.

Une anomalie survenue dix minutes après le décollage a condamné dimanche la mission de United Launch Alliance depuis Cap Canaveral. Les 40 satellites destinés au futur réseau Internet haut débit d’Amazon n’ont pas pu être mis en orbite.

Le décollage avait eu lieu comme prévu depuis Cap Canaveral, en Floride, mais la mission s’est achevée sur un constat d’échec. Dimanche, la fusée Vulcan de United Launch Alliance (ULA) a subi une anomalie environ dix minutes après son lancement, l’empêchant de placer sa charge utile sur orbite.

À bord se trouvaient 40 satellites appartenant à Amazon, conçus pour alimenter le projet Kuiper, le futur réseau d’accès à Internet haut débit que le géant américain du commerce en ligne cherche à déployer à l’échelle mondiale. La perte de ces appareils constitue un revers significatif pour un programme qui ambitionne de concurrencer directement Starlink, le réseau satellitaire d’Elon Musk.

Ce vol faisait partie d’un contrat bien plus large : Amazon a réservé auprès d’ULA plusieurs dizaines de lancements pour mettre en orbite l’ensemble de la constellation Kuiper. L’échec de dimanche ne remet pas en cause la totalité du programme, mais il retarde une mise en service commerciale déjà attendue depuis plusieurs années.

ULA n’a pas précisé, dans l’immédiat, la nature exacte de l’anomalie ni les perspectives de reprise des lancements.