L'Espagne s'impose dans le spatial européen et demande une révision des règles

L'Espagne renforce son rôle dans l'industrie spatiale avec des contrats significatifs obtenus par des entreprises comme Hispasat et Airbus. Profitant de ce succès, Madrid demande une révision des règles de répartition des contrats au sein de l'Agence spatiale européenne pour favoriser une concurrence plus équitable entre pays membres.

L’industrie spatiale espagnole franchit un cap. Hispasat, GMV, Pangea et Airbus ont décroché de très nombreux contrats ces derniers mois, propulsant l’Espagne dans le peloton de tête des puissances spatiales européennes. Cette accumulation de succès commerciaux témoigne d’une montée en puissance accélérée du secteur dans la péninsule ibérique.

Madrid réclame plus d’équité européenne

Le directeur de l’agence spatiale espagnole profite de cette dynamique pour appeler à une évolution du cadre européen. Il réclame une révision de la règle du retour géographique, mécanisme qui régit la répartition des contrats au sein de l’Agence spatiale européenne. Son objectif : une compétition plus équitable entre les États membres.

Cette prise de position intervient dans un contexte où Madrid cherche à transformer ses récents succès industriels en influence institutionnelle. L’Espagne entend désormais peser davantage dans les orientations stratégiques du spatial européen.