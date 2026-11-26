Un million de satellites autorisés : SpaceX s’apprête à coloniser l’orbite avec ses centres de données

La FCC autorise SpaceX à déployer jusqu'à un million de satellites pour son projet Starmind, visant à établir des centres de données en orbite d'ici 2040. Ce projet repose sur une constellation en orbite basse, reliant des satellites avec ceux de Starlink, tout en attirant d'autres entreprises concurrentes dans ce secteur en pleine expansion.

Le régulateur américain des télécommunications a accordé mercredi à SpaceX le droit de déployer jusqu’à un million de satellites dans le cadre de son projet de centres de données en orbite, baptisé Starmind. Une autorisation valable jusqu’en 2040 qui consacre l’entreprise d’Elon Musk comme acteur dominant d’une course spatiale inédite.

La Federal Communications Commission (FCC) a rendu sa décision mercredi 25 novembre : SpaceX est autorisée à placer en orbite jusqu’à un million de satellites destinés à héberger des centres de données dans l’espace. Le document officiel publié par le régulateur américain fixe la durée de cette autorisation jusqu’en 2040, ouvrant la voie à un déploiement massif dont les premières étapes sont attendues dès fin 2027, selon les engagements pris par Elon Musk en août dernier.

Le projet, baptisé Starmind, repose sur une constellation de satellites en orbite basse, positionnés à faible distance les uns des autres pour garantir une connectivité fiable entre eux. Ces satellites communiqueront avec ceux du réseau Starlink, déjà opérationnel, qui assurera la transmission des données vers le sol. SpaceX bénéficie sur ce point d’un avantage structurel considérable : ses propres lanceurs, ayant déjà effectué des centaines de missions, lui confèrent une capacité de déploiement que ses concurrents peinent à égaler.

Pour équiper ses satellites, l’entreprise a conclu un accord avec Nvidia, qui lui fournira des processeurs de dernière génération, les Vera Rubin, spécialement adaptés aux contraintes de l’environnement spatial. La montée en puissance du système est prévue pour 2028.

SpaceX n’est pas seule sur ce créneau. Google conduit ses propres recherches sous le nom de code Suncatcher, tandis que Blue Origin a soumis à la FCC une demande pour son « Project Sunrise ». Plusieurs jeunes entreprises sont également en lice, dont Starcloud, qui a réussi à faire fonctionner un processeur graphique de pointe depuis un satellite dès la fin 2025. Google a accompli une démonstration similaire en octobre dernier.

L’attrait de l’espace pour ce type d’infrastructure tient à plusieurs facteurs. Grâce à une orbite héliosynchrone, un satellite peut capter de l’énergie solaire en continu, avec une efficacité huit fois supérieure à celle d’un panneau installé au sol. Des avantages qui n’effacent pas pour autant les obstacles techniques encore non résolus : la résistance des processeurs aux radiations élevées, la gestion des températures extrêmes, et la protection contre les débris spatiaux et les micrométéorites restent des défis ouverts que l’ensemble des acteurs du secteur devront surmonter.

Sources citées dans l’article Federal Communications Commission (FCC)