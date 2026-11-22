Près de cinquante ans après son lancement, Voyager 1, à 26 milliards de kilomètres de la Terre, continue de transmettre des données scientifiques malgré une diminution progressive de son alimentation électrique. La NASA ajuste les instruments pour prolonger la mission, tandis que le Golden Record, symbole de la vie terrestre, poursuivra sa course interstellaire.

Près de cinquante ans après son lancement, Voyager 1 poursuit son extraordinaire voyage aux confins de l’espace. Située à environ 26 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde américaine continue de transmettre des informations scientifiques malgré son âge et l’immensité de la distance qui la sépare de notre planète. Cette mission historique de la NASA, lancée en 1977, demeure l’une des plus grandes réussites de l’exploration spatiale.

Lancée le 5 septembre 1977 depuis Cap Canaveral, en Floride, Voyager 1 avait initialement pour objectif d’étudier Jupiter et Saturne. La sonde a notamment permis d’obtenir des images inédites de ces deux géantes gazeuses et de leurs satellites, contribuant à transformer les connaissances scientifiques sur le Système solaire. Après avoir accompli sa mission principale, elle a poursuivi sa trajectoire vers les régions les plus éloignées de notre environnement spatial. En août 2012, elle est devenue le premier engin construit par l’humanité à franchir l’héliopause, la frontière au-delà de laquelle le vent solaire ne domine plus le milieu environnant. Elle évolue désormais dans l’espace interstellaire, tout en restant encore très loin des limites gravitationnelles du Système solaire.

À une distance d’environ 26 milliards de kilomètres, communiquer avec Voyager 1 constitue un véritable exploit technique. Un signal radio voyageant à la vitesse de la lumière met près de 24 heures pour atteindre la sonde depuis la Terre, et autant pour effectuer le trajet inverse. Les ingénieurs doivent donc patienter près de deux jours pour recevoir la réponse à une commande envoyée depuis les installations terrestres. Les communications sont assurées par le Deep Space Network, un réseau international de grandes antennes de la NASA spécialement conçu pour maintenir le contact avec les missions spatiales les plus lointaines. Malgré la faiblesse des signaux reçus, les équipes parviennent encore à récupérer des données provenant des instruments scientifiques en fonctionnement.

Une mission qui pourrait bientôt entrer dans le silence

Le principal défi concerne désormais l’alimentation électrique de Voyager 1. Contrairement aux satellites équipés de panneaux solaires, la sonde utilise des générateurs thermoélectriques à radioisotopes qui produisent de l’électricité grâce à la chaleur issue de la désintégration du plutonium 238. Cette source d’énergie diminue progressivement avec le temps, obligeant les ingénieurs à désactiver certains équipements pour prolonger la mission. Plusieurs instruments scientifiques ont déjà été arrêtés, tandis que les systèmes indispensables à la communication et au fonctionnement de la sonde restent prioritaires. La NASA espère maintenir certaines observations aussi longtemps que les réserves énergétiques le permettront, même si la fin des transmissions scientifiques approche inexorablement.

Voyager 1 transporte également un objet devenu emblématique : le Golden Record, un disque contenant des sons et des images destinés à représenter la diversité de la vie sur Terre. On y trouve notamment des salutations dans plusieurs langues, des morceaux de musique et des enregistrements de phénomènes naturels. Conçu comme un message symbolique à destination d’éventuelles civilisations extraterrestres, ce disque poursuivra son voyage bien après l’arrêt définitif des communications avec la Terre. Même lorsqu’elle ne disposera plus de suffisamment d’énergie pour émettre, Voyager 1 continuera sa course silencieuse dans la galaxie. Près d’un demi-siècle après son départ, cette petite machine demeure ainsi le témoignage exceptionnel de la curiosité humaine et de sa volonté d’explorer l’inconnu.