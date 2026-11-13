SpaceX teste la récupération simultanée des deux étages de sa fusée Starship, une première dans l'histoire des lancements spatiaux. Le vol, prévu le 13 novembre, implique une manœuvre complexe pour récupérer le propulseur Super Heavy et le vaisseau Ship après un vol orbital. Ce succès pourrait transformer la réutilisation des lanceurs et soutenir les ambitions lunaires et martiennes de l'entreprise.

SpaceX s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Ce vendredi 13 novembre, l’entreprise d’Elon Musk doit procéder au quinzième vol d’essai de sa fusée géante Starship, avec un objectif inédit : récupérer ses deux étages grâce aux bras mécaniques de ses tours de lancement. Une opération particulièrement complexe qui pourrait révolutionner la réutilisation des lanceurs spatiaux.

Un nouveau rendez-vous majeur attend SpaceX au Texas. L’entreprise américaine prévoit de lancer sa fusée Starship depuis sa base de Starbase, dans le sud de l’État, ce vendredi 13 novembre. Le décollage est programmé à partir de 22 h 45, heure française, sous réserve des conditions météorologiques et des autorisations réglementaires. Ce quinzième vol d’essai doit permettre de tester une manœuvre jamais réalisée jusqu’à présent : récupérer successivement les deux parties de la fusée, sans les faire atterrir sur une plateforme traditionnelle.

Starship est composé de deux éléments principaux : le propulseur Super Heavy, chargé de fournir la puissance nécessaire au décollage, et le vaisseau supérieur Ship, destiné à transporter des charges utiles et, à terme, des équipages. SpaceX a déjà réussi à récupérer le premier étage grâce aux immenses bras articulés de sa tour de lancement, surnommés « chopsticks ». En revanche, l’entreprise n’a encore jamais tenté de rattraper le vaisseau supérieur après un séjour en orbite. C’est précisément cette nouvelle étape qui constitue le principal défi de la mission.

Deux récupérations séparées par plus de vingt heures

Le scénario prévu par SpaceX repose sur deux manœuvres très différentes. Environ six minutes et demie après le décollage, le propulseur Super Heavy doit revenir vers Starbase et ralentir suffisamment pour être saisi par les bras mécaniques de la tour. Cette opération, déjà réussie lors de précédents essais, reste délicate en raison de la taille du lanceur et de la précision nécessaire pour le positionner entre les structures métalliques.

La récupération du vaisseau Ship sera beaucoup plus complexe. Après avoir atteint l’orbite terrestre, celui-ci doit effectuer environ quatorze révolutions autour de la planète, à une altitude proche de 275 kilomètres. Sa mission devrait durer plus de vingt-deux heures avant une tentative de retour au Texas, prévue samedi 14 novembre. Le vaisseau devra alors résister aux températures extrêmes de la rentrée atmosphérique, maîtriser sa trajectoire et effectuer une ultime manœuvre de freinage pour rejoindre la tour de lancement.

Une mission également consacrée aux satellites Starlink

Au-delà de la récupération des deux étages, SpaceX prévoit de déployer 26 satellites Starlink de nouvelle génération. Ces appareils doivent contribuer au développement de la constellation de télécommunications de l’entreprise, qui fournit des services d’accès à Internet dans de nombreuses régions du monde. La mission permettra également de recueillir des données sur le comportement du vaisseau pendant un vol orbital prolongé et sur la résistance de son bouclier thermique.

Le précédent essai, réalisé le 28 septembre, avait permis à Starship d’atteindre l’orbite, mais plusieurs difficultés techniques avaient conduit à écourter la mission. Pour ce quinzième vol, les ingénieurs ont notamment apporté des modifications au système de protection thermique et poursuivi les essais des équipements nécessaires à la récupération. SpaceX précise toutefois que la tentative de rattrapage du vaisseau ne sera autorisée que si l’ensemble des paramètres de sécurité sont satisfaisants. En cas d’anomalie, une rentrée contrôlée au-dessus de l’océan reste envisagée.

Un enjeu majeur pour les futures missions lunaires et martiennes

La récupération intégrale de Starship représente un objectif stratégique pour SpaceX. L’entreprise souhaite développer un système de transport spatial entièrement réutilisable, capable de multiplier les lancements tout en réduisant progressivement leur coût. Contrairement aux fusées traditionnelles, dont certains éléments sont détruits ou abandonnés après chaque mission, Starship doit pouvoir être remis en service après inspection et maintenance.

Cette ambition dépasse largement les besoins commerciaux de SpaceX. Le programme Starship occupe une place importante dans les projets américains de retour sur la Lune, notamment à travers le programme Artemis de la NASA. À plus long terme, Elon Musk souhaite également utiliser ce véhicule pour transporter des humains et du matériel vers Mars. Une double récupération réussie constituerait une avancée technique majeure, même si de nombreux essais resteront nécessaires avant d’envisager une exploitation régulière. Pour SpaceX, le rendez-vous de ce vendredi pourrait donc marquer une nouvelle étape dans le développement des transports spatiaux réutilisables.