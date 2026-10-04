SCIENCES & TECH Espace

Sophie Adenot : la météo repousse son départ de l’ISS au 7 octobre au plus tôt

Par

2 minutes de lecture

Sophie Adenot : la météo repousse son départ de l’ISS au 7 octobre au plus tôt
Sophie Adenot : la météo repousse son départ de l’ISS au 7 octobre au plus tôt

Le retour sur Terre de Sophie Adenot devra encore attendre. La Nasa a annoncé samedi 3 octobre le report du départ de la mission Crew-12, initialement envisagé lundi, en raison de conditions météorologiques défavorables dans la zone d’amerrissage au large de la Californie. Le désarrimage de la capsule est désormais prévu mercredi 7 octobre au plus tôt, à 7 h 05, heure de Paris.

Si cette nouvelle fenêtre est confirmée, l’astronaute française et ses trois équipiers pourraient amerrir dans l’océan Pacifique jeudi 8 octobre vers 17 h 25, heure de Paris. Le calendrier reste conditionné à l’évolution de la météo et de l’état de la mer. Ces paramètres déterminent les conditions de récupération de la capsule et de prise en charge de l’équipage après son retour.

Une mission de près de huit mois prolongée

Partie le 13 février, Sophie Adenot séjourne dans l’espace depuis près de huit mois, au-delà de la durée initialement prévue. Selon les informations rapportées, elle a établi le 3 septembre un record de durée pour une mission spatiale européenne. La Française, qui a fêté ses 44 ans à bord de l’ISS en juillet, rentrera avec les astronautes américains Jessica Meir et Jack Hathaway ainsi que le cosmonaute russe Andrey Fedyaev.

La relève étant arrivée vendredi, les membres de Crew-12 doivent transmettre officiellement leurs responsabilités dimanche. Après leur amerrissage, ils seront conduits à Houston, au Texas. Sophie Adenot sera ensuite prise en charge par l’Agence spatiale européenne à Cologne, en Allemagne, où elle pourra retrouver ses proches. Elle avait récemment évoqué son impatience de les revoir, de prendre une douche et de reprendre les sports nautiques.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une