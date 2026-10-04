Sophie Adenot : la météo repousse son départ de l’ISS au 7 octobre au plus tôt

Le départ de Sophie Adenot de l'ISS est reporté au 7 octobre en raison de conditions météorologiques défavorables. Après près de huit mois en mission, elle doit amerrir dans l'océan Pacifique avec ses coéquipiers. Leur retour à Houston est prévu après l'amerrissage, avant une prise en charge par l'ESA.

Le retour sur Terre de Sophie Adenot devra encore attendre. La Nasa a annoncé samedi 3 octobre le report du départ de la mission Crew-12, initialement envisagé lundi, en raison de conditions météorologiques défavorables dans la zone d’amerrissage au large de la Californie. Le désarrimage de la capsule est désormais prévu mercredi 7 octobre au plus tôt, à 7 h 05, heure de Paris.

Si cette nouvelle fenêtre est confirmée, l’astronaute française et ses trois équipiers pourraient amerrir dans l’océan Pacifique jeudi 8 octobre vers 17 h 25, heure de Paris. Le calendrier reste conditionné à l’évolution de la météo et de l’état de la mer. Ces paramètres déterminent les conditions de récupération de la capsule et de prise en charge de l’équipage après son retour.

Une mission de près de huit mois prolongée

Partie le 13 février, Sophie Adenot séjourne dans l’espace depuis près de huit mois, au-delà de la durée initialement prévue. Selon les informations rapportées, elle a établi le 3 septembre un record de durée pour une mission spatiale européenne. La Française, qui a fêté ses 44 ans à bord de l’ISS en juillet, rentrera avec les astronautes américains Jessica Meir et Jack Hathaway ainsi que le cosmonaute russe Andrey Fedyaev.

La relève étant arrivée vendredi, les membres de Crew-12 doivent transmettre officiellement leurs responsabilités dimanche. Après leur amerrissage, ils seront conduits à Houston, au Texas. Sophie Adenot sera ensuite prise en charge par l’Agence spatiale européenne à Cologne, en Allemagne, où elle pourra retrouver ses proches. Elle avait récemment évoqué son impatience de les revoir, de prendre une douche et de reprendre les sports nautiques.