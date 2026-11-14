SpaceX s'apprête à réaliser un vol orbital inédit de sa fusée Starship, avec l'objectif ambitieux de récupérer simultanément les deux étages du lanceur. Prévu pour le 13 novembre, ce vol inclut le déploiement de satellites et pourrait établir un nouveau standard en matière de réutilisation des lanceurs spatiaux.

La gigantesque fusée Starship s’apprête à effectuer son second vol orbital, avec un objectif sans précédent : ramener les deux étages du lanceur sur leur pas de tir grâce aux bras mécaniques de la tour de lancement.

C’est une tentative qui n’a jamais été réalisée dans l’histoire de l’astronautique. SpaceX prévoit de lancer Starship ce vendredi 13 novembre depuis Starbase, le site texan de Boca Chica, avec une fenêtre de tir ouverte à 23 h 45 (heure de Paris) et courant jusqu’à 1 h du matin. L’enjeu dépasse largement le simple décollage : l’entreprise d’Elon Musk entend récupérer, pour la première fois, les deux étages d’un même lanceur orbital.

Le premier étage, le Super Heavy, devrait être saisi par les bras mécaniques de la tour de lancement, surnommée Mechazilla, à peine six minutes et demie après le décollage. Le deuxième étage, le vaisseau Starship proprement dit, effectuera quant à lui environ quatorze orbites autour de la Terre avant de revenir se faire attraper au même endroit, quelque 22 heures et 32 minutes plus tard, soit vers 22 h 17 le samedi 14 novembre.

Entre ces deux rattrapages, la mission prévoit le déploiement de 26 satellites Starlink de troisième génération à environ 275 kilomètres d’altitude. La durée totale du vol, supérieure à 22 heures, contraste nettement avec le premier vol orbital du 28 septembre, écourté à trois heures en raison de la défaillance d’un moteur Raptor.

SpaceX a déjà réussi à trois reprises à récupérer le premier étage Super Heavy grâce à ce système de bras mécaniques. Mais le Booster 22, qui sera utilisé lors de ce vol, est une version V3 que l’entreprise n’a encore jamais tentée de rattraper de cette façon. Quant au deuxième étage, aucune récupération par Mechazilla n’a jamais été menée à bien. Si les deux opérations réussissent, SpaceX deviendrait la première entreprise à récupérer intégralement un système de lancement orbital, ouvrant la voie à une réutilisation complète et rapide de ses lanceurs.