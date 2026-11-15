SpaceX réussit à récupérer son vaisseau Starship sur sa tour de lancement après un vol de plus de vingt-deux heures en orbite. Cette première mondiale marque une avancée cruciale dans son programme de fusées réutilisables, tandis que la tentative de récupération du propulseur Super Heavy échoue, entraînant son autodestruction.

Le vaisseau Starship de SpaceX s’est posé samedi sur les bras mécaniques de sa tour de lancement au Texas, après plus de vingt-deux heures en orbite. Une première mondiale qui marque une étape décisive dans la course à la fusée entièrement réutilisable.

Le vaisseau Starship a accompli samedi ce qu’aucun engin spatial n’avait réalisé auparavant : regagner précisément la structure depuis laquelle il avait décollé la veille, se glissant entre les bras mécaniques surnommés « baguettes » au sommet du pas de tir numéro 2, dans l’État du Texas. La manœuvre, exécutée sans équipage à bord, a suscité une réaction immédiate du commentateur de SpaceX, Dan Huot, qui s’est écrié en direct : « Vous y croyez ? Regardez-la ! Elle est de retour ! »

Il s’agissait du quinzième vol d’essai du système de lancement le plus grand et le plus puissant jamais construit. Durant sa mission, le Starship a effectué quatorze orbites autour de la Terre et déployé vingt-six satellites Starlink, avant de rentrer sain et sauf après plus de vingt-deux heures de vol, soit la durée la plus longue jamais atteinte par l’appareil.

Cette récupération réussie représente un jalon capital dans le programme Starship, dont le développement se chiffre en plusieurs milliards de dollars. Elon Musk considère ce vaisseau comme la pièce maîtresse de l’activité satellitaire de SpaceX, mais aussi de ses ambitions de transport humain vers la Lune, puis vers Mars. La NASA, qui finance elle-même une partie du programme à hauteur de plusieurs milliards de dollars, a salué l’événement. L’agence spatiale américaine mise sur Starship pour poser ses astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artémis d’ici la fin de la décennie, et pour contribuer à l’établissement d’une base lunaire permanente. Son administrateur, Jared Isaacman, a résumé l’exploit en une formule : « C’était presque de la magie. »

La journée n’a toutefois pas été sans accroc. SpaceX avait également prévu de récupérer l’étage inférieur de la fusée, le propulseur Super Heavy, selon le même principe. La tentative a dû être abandonnée après que les moteurs du propulseur se sont arrêtés prématurément. Son système de guidage, détectant une trajectoire incorrecte, a déclenché le protocole d’autodestruction, et l’engin a explosé au-dessus du golfe du Mexique peu après le décollage. Les ingénieurs de SpaceX sont toujours en train d’en analyser la cause. Ce propulseur avait pourtant été capturé avec succès lors de trois vols d’essai précédents.

La maîtrise de la réutilisation complète de ses lanceurs est au cœur de la stratégie de SpaceX pour réduire drastiquement le coût des lancements spatiaux. La récupération du vaisseau Starship constitue, à ce titre, l’avancée la plus significative enregistrée depuis le début du programme.