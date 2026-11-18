Un robot, le système ASTRA créé par Caltech et financé par la DARPA, a réussi à assembler une section d'une antenne en orbite sans intervention humaine directe, marquant une première mondiale. Bien que cette démonstration d'assemblage automatisé représente une avancée significative, elle souligne les défis techniques et les limitations du système encore en développement.

Construire directement dans l’espace, sans qu’un astronaute ait besoin d’intervenir : cette perspective pourrait transformer les futures missions spatiales. Une opération présentée comme une première mondiale aurait été réalisée par un robot capable d’effectuer des tâches de construction de manière autonome. Cette annonce soulève toutefois une question essentielle : jusqu’où peut-on parler d’autonomie lorsqu’un système robotique agit à partir d’instructions préalablement programmées ?

L’assemblage d’équipements dans l’espace constitue depuis plusieurs décennies un défi majeur pour les agences spatiales. Jusqu’à présent, les opérations les plus complexes ont généralement nécessité l’intervention d’astronautes, le pilotage d’équipements depuis la Terre ou une combinaison des deux. Le développement de robots capables de manipuler, positionner et assembler des éléments sans intervention humaine directe pendant l’opération pourrait donc représenter une avancée importante. Ces systèmes doivent néanmoins fonctionner dans un environnement particulièrement contraignant, marqué par le vide spatial, les variations de température, les délais de communication et les difficultés liées à l’absence de gravité apparente en orbite.

L’intérêt d’une telle technologie dépasse largement la simple démonstration technique. Les futurs projets de stations orbitales, de plateformes scientifiques et d’infrastructures lunaires pourraient nécessiter l’assemblage de structures trop volumineuses pour être transportées entièrement construites depuis la Terre. Des robots autonomes pourraient alors réaliser certaines tâches répétitives ou dangereuses, réduire les besoins en sorties extravéhiculaires et limiter l’exposition des astronautes aux risques du milieu spatial. À plus long terme, ils pourraient également participer à la maintenance de satellites, à l’installation de panneaux solaires ou à la préparation de bases destinées à accueillir des équipages humains.

Une première mondiale, mais une expérience encore limitée

L’annonce concerne le robot ASTRA, conçu par le California Institute of Technology (Caltech) et financé par la DARPA, l’agence américaine de recherche pour la défense. Le 5 novembre 2026, les chercheurs ont annoncé que leur système avait réussi à assembler en orbite une section d’une structure destinée à former une antenne réfléchissante de 1,4 mètre de diamètre. Le robot a prélevé des tubes en matériaux composites et des éléments de jonction, puis les a assemblés automatiquement. L’opération a été effectuée sans astronaute ni pilotage humain direct des mouvements du robot. Les équipes au sol ont néanmoins continué à superviser la mission et à transmettre des instructions. Il s’agit donc d’une démonstration d’assemblage automatisé, et non d’un système totalement indépendant de toute intervention humaine.

L’expérience reste limitée : une seule section de l’antenne a été construite, et non l’ensemble de la structure prévue. Des difficultés techniques et des contraintes de calendrier ont empêché l’achèvement du dispositif. Cette réussite partielle constitue néanmoins une étape importante pour le programme NOM4D, dont l’ambition est de permettre, à terme, la construction d’infrastructures spatiales de plusieurs centaines de mètres, voire davantage. Les applications envisagées concernent notamment les grandes antennes de communication, les télescopes et les installations de production d’énergie solaire. Avant de passer à cette échelle, les ingénieurs devront encore démontrer la fiabilité des robots, leur capacité à corriger les anomalies et l’intérêt économique de la fabrication en orbite. L’espace ne dispose pas encore de véritables chantiers autonomes, mais cette expérience montre qu’une partie de leur technologie est désormais opérationnelle.