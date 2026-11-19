Un échec de lancement a coûté à Amazon 40 satellites destinés à renforcer sa constellation d'Internet spatial. Après une anomalie survenue dix minutes après le décollage, la mission est compromise, soulignant les défis techniques auxquels la société fait face pour rivaliser avec Starlink de SpaceX. Amazon devra maintenant déterminer l'origine du dysfonctionnement.

Une mission destinée à renforcer la constellation Internet d’Amazon a tourné court après une anomalie survenue lors du lancement d’une fusée transportant 40 satellites. Dix minutes après le décollage, un dysfonctionnement a compromis leur mise en orbite. Cet échec rappelle les difficultés techniques auxquelles se heurte le géant américain dans sa volonté de concurrencer Starlink sur le marché de l’Internet par satellite.

Le développement du réseau Internet spatial d’Amazon vient de subir un revers. Une fusée chargée de placer 40 nouveaux satellites en orbite a rencontré une anomalie environ dix minutes après son décollage, compromettant l’ensemble de la mission. Les appareils devaient rejoindre la constellation de télécommunications développée par le groupe américain afin de proposer des connexions Internet à haut débit depuis l’espace. Cette technologie repose sur le déploiement de centaines, puis de milliers de satellites évoluant en orbite terrestre basse, à des altitudes bien inférieures à celles des satellites de télécommunications traditionnels. L’objectif est de réduire la latence des communications et d’étendre la couverture Internet à des territoires où les réseaux terrestres sont insuffisants ou difficiles à installer. La perte d’une mission complète représente donc un contretemps pour Amazon, dont la stratégie dépend d’un rythme soutenu de lancements.

Le déroulement précis de l’incident devra être établi par les investigations techniques. Une mission de mise en orbite comprend plusieurs phases successives, depuis l’allumage des moteurs et l’ascension initiale jusqu’à la séparation des étages et au déploiement des satellites. Une anomalie survenant après plusieurs minutes de vol peut empêcher les appareils d’atteindre la vitesse ou l’altitude nécessaires pour rester en orbite. Dans une telle situation, les satellites peuvent être perdus avant même de commencer leur exploitation. Les conséquences ne concernent pas uniquement les équipements embarqués : un échec peut également entraîner des inspections supplémentaires, des modifications techniques et des reports de missions futures. Le calendrier de reprise dépendra notamment de l’origine du dysfonctionnement et des conclusions des équipes chargées d’analyser les données du vol.

Une concurrence de plus en plus intense avec Starlink

Pour Amazon, cet incident intervient dans une période décisive. Le groupe cherche à développer sa propre infrastructure de télécommunications spatiales afin de rivaliser avec Starlink, le réseau exploité par SpaceX. La société d’Elon Musk dispose déjà d’une avance considérable grâce au déploiement massif de satellites et à la commercialisation de ses services auprès des particuliers, des entreprises et de certains acteurs publics. Amazon entend progressivement construire une alternative, avec l’ambition de fournir une couverture étendue et des connexions performantes. Le projet représente des investissements industriels importants, portant sur la fabrication des satellites, les infrastructures au sol, les terminaux de réception et les contrats de lancement. Chaque mission réussie permet d’augmenter la capacité du réseau, tandis qu’un échec retarde l’accroissement de la constellation.

Le développement de l’Internet par satellite repose également sur une organisation logistique complexe. Les opérateurs doivent produire leurs équipements en série, réserver des capacités de lancement et coordonner la mise en service des satellites avec les stations terrestres. Les appareils placés en orbite basse ont par ailleurs une durée de fonctionnement limitée, ce qui impose leur remplacement progressif. Cette contrainte rend indispensable la régularité des lancements. Une mission perdue peut donc avoir des répercussions sur la planification industrielle, même lorsque les satellites concernés ne représentent qu’une fraction de la constellation prévue. La multiplication des projets soulève aussi des enjeux de gestion du trafic spatial, de prévention des collisions et de limitation des débris en orbite.

Malgré ce revers, la concurrence dans l’Internet spatial devrait continuer à s’intensifier. Les besoins de connectivité dans les zones rurales, les régions isolées et certains secteurs professionnels offrent des perspectives commerciales importantes. Les réseaux satellitaires peuvent également servir de solution de secours lorsque les infrastructures terrestres sont endommagées ou indisponibles. Pour Amazon, la priorité sera désormais de comprendre les causes de l’anomalie et de sécuriser les prochaines étapes de son programme. L’incident rappelle qu’en dépit des progrès réalisés dans les technologies de lancement, l’accès à l’espace reste une activité exigeante, dans laquelle un dysfonctionnement de quelques instants peut compromettre plusieurs mois de préparation et des équipements de grande valeur.