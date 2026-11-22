Le 23 novembre 2026, Ariane 6 effectuera un lancement crucial depuis Kourou, transportant 36 satellites de la constellation Amazon Leo. Ce vol, le dixième d'Ariane 6, vise à renforcer la position de l'Europe dans le secteur spatial face à la concurrence, tout en soutenant le déploiement d'un service internet par satellite.

La fusée européenne Ariane 6 doit effectuer un nouveau lancement lundi 23 novembre 2026 depuis le Centre spatial guyanais de Kourou. Pour cette mission, baptisée VA271, le lanceur embarquera 36 satellites de la constellation Amazon Leo, destinée à fournir des services de connexion internet depuis l’orbite terrestre basse. Ce vol marquera une nouvelle étape pour le programme spatial européen et pour le déploiement du réseau satellitaire d’Amazon.

Le décollage est programmé dans une fenêtre comprise entre 8 h 09 et 8 h 38, heure locale de Kourou, soit entre 12 h 09 et 12 h 38 à Paris. La mission sera réalisée dans la configuration Ariane 64, la version la plus puissante du lanceur européen, équipée de quatre propulseurs d’appoint à poudre P160C. Cette architecture permet d’emporter des charges utiles plus importantes que la configuration à deux propulseurs. Les équipes d’Arianespace et du Centre national d’études spatiales préparent les dernières opérations nécessaires au lancement, sous réserve de conditions techniques et météorologiques favorables.

Il s’agira du dixième vol d’Ariane 6 depuis son entrée en service. Après plusieurs années de développement et les difficultés rencontrées par le secteur spatial européen, le lanceur doit désormais démontrer sa capacité à assurer des missions commerciales régulières. Le programme représente un enjeu stratégique pour l’Europe, qui cherche à préserver un accès autonome à l’espace face à la concurrence internationale. Le succès de ce nouveau vol contribuerait à consolider la fiabilité opérationnelle d’Ariane 6 et à renforcer la confiance de ses clients.

Amazon poursuit le déploiement de sa constellation internet

Les 36 satellites transportés appartiennent au programme Amazon Leo, anciennement connu sous le nom de Project Kuiper. Cette constellation vise à proposer des services de connexion internet à haut débit grâce à des satellites évoluant à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Amazon ambitionne notamment de desservir les territoires où les infrastructures terrestres sont insuffisantes ou difficiles à déployer. Le groupe américain cherche ainsi à se positionner sur un marché déjà occupé par d’autres opérateurs de télécommunications spatiales, notamment Starlink.

Cette mission constituera le quatrième lancement d’Arianespace au profit d’Amazon Leo. Le contrat représente une opportunité commerciale importante pour le secteur spatial européen, qui doit répondre à une demande croissante de lancements de satellites de télécommunications. Les constellations en orbite basse nécessitent en effet de nombreux tirs pour déployer progressivement leurs équipements, puis remplacer les satellites arrivés en fin de vie. Pour Arianespace, ces missions permettent de développer une activité récurrente tout en valorisant les capacités du nouveau lanceur.

Un lancement important pour l’avenir du spatial européen

La configuration Ariane 64 doit jouer un rôle central dans la stratégie commerciale européenne. Grâce à sa capacité d’emport supérieure, elle peut répondre aux besoins des opérateurs de grandes constellations, tout en restant adaptée à certaines missions institutionnelles. Le développement de ces capacités intervient dans un contexte de concurrence accrue entre les lanceurs européens, américains et asiatiques. La régularité des lancements, leur coût et leur fiabilité constituent désormais des critères déterminants pour attirer les clients.

Si le lancement de lundi se déroule conformément au programme, les satellites Amazon Leo seront placés sur leur orbite de destination avant de poursuivre les étapes nécessaires à leur mise en service. Cette mission ne marquera pas l’achèvement de la constellation, dont le déploiement doit se poursuivre au moyen de nombreux autres vols. Pour Ariane 6, elle représentera surtout une nouvelle occasion de confirmer sa montée en puissance et de démontrer que l’Europe dispose d’un lanceur capable de répondre aux besoins d’un marché spatial en pleine transformation.