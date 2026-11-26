SpaceX reçoit l'autorisation de la FCC pour déployer jusqu'à un million de satellites dédiés à l'intelligence artificielle d'ici 2040, avec une première phase atteignant 100 000 satellites en 2035. Ce projet, impliquant un partenariat avec Nvidia, suscite des préoccupations environnementales et scientifiques sur son impact spatial.

Le régulateur américain des télécommunications a autorisé, mercredi 25 novembre, SpaceX à déployer jusqu’à un million de satellites destinés à héberger des centres de données dans l’espace. Baptisé « Starmind », ce projet doit répondre aux besoins croissants de puissance de calcul liés au développement de l’intelligence artificielle.

La Commission fédérale des communications (FCC) a accordé à l’entreprise d’Elon Musk une autorisation valable jusqu’en 2040. SpaceX devra commencer le déploiement de sa constellation au plus tard en novembre 2033, puis atteindre 100 000 satellites en novembre 2035 et 500 000 en novembre 2038. Le milliardaire américain avait toutefois annoncé son intention de procéder aux premiers lancements dès le dernier trimestre 2027, avant une accélération de la production en 2028.

Pour mener à bien ce projet, SpaceX a conclu un partenariat avec Nvidia, qui lui fournira des processeurs Vera Rubin spécialement adaptés à l’environnement spatial. Les satellites seront alimentés par des panneaux solaires et communiqueront avec la constellation Starlink pour transmettre les données vers la Terre. L’entreprise espère ainsi réduire les coûts énergétiques et les besoins en ressources des infrastructures informatiques terrestres.

Des inquiétudes scientifiques et environnementales

Le déploiement d’une constellation d’une telle ampleur soulève néanmoins de nombreuses interrogations. La Société astronomique américaine a exprimé son inquiétude concernant les conséquences de ces satellites sur l’observation du ciel nocturne. Les risques de collision, la multiplication des débris spatiaux, la pollution atmosphérique liée aux lancements et la résistance des composants électroniques aux radiations constituent également des défis majeurs.

SpaceX n’est pas la seule entreprise à investir dans ce secteur émergent. Google développe son projet Suncatcher, tandis que Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, travaille sur une constellation baptisée Project Sunrise. L’Union européenne étudie également la faisabilité de centres de données orbitaux. Si l’autorisation américaine constitue une avancée réglementaire majeure pour SpaceX, rien ne garantit encore que l’entreprise déploiera effectivement l’intégralité du million de satellites autorisés.

Sources citées dans l’article Commission fédérale des communications (FCC) · Société astronomique américaine