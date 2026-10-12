Fusillade dans un collège à Aubagne: un élève de 14 ans tire sur son principal et une enseignante avec un fusil de chasse

Un élève de 14 ans a ouvert le feu dans le collège Joseph-Lakanal à Aubagne, blessant légèremment le principal et une enseignante. Interpellé par la police, l'adolescent est soumis à une enquête pour déterminer l'origine de l'arme et ses motivations. Le gouvernement réagit en envoyant deux ministres sur place.

Le collège Joseph-Lakanal d’Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, a été le théâtre d’une attaque à l’arme à feu ce lundi au matin. Un adolescent de 14 ans, scolarisé dans l’établissement, a ouvert le feu avec un fusil de chasse, blessant le principal du collège, âgé de 53 ans, ainsi qu’une enseignante de 37 ans. Le suspect a été interpellé par les forces de l’ordre. Les deux victimes ont été prises en charge par les secours et leur pronostic vital n’est pas engagé.

Un collégien armé d’un fusil de chasse de calibre 12

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescent a pénétré dans l’enceinte du collège Joseph-Lakanal avec un fusil de chasse de calibre 12. Il a ensuite fait feu, touchant le chef d’établissement et une professeure. Le principal aurait été atteint à la hanche droite par un projectile provenant de l’arme.

Plusieurs détonations auraient été entendues dans l’établissement. Les circonstances dans lesquelles le collégien a pu se procurer le fusil et l’introduire dans le collège restent à déterminer. Les enquêteurs devront également établir le déroulement des tirs et préciser si les deux adultes étaient directement visés.

Deux adultes blessés, un adolescent interpellé

Le principal, âgé de 53 ans, et l’enseignante de 37 ans ont été secourus après les tirs. D’après les premiers bilans communiqués, leurs blessures sont légères et leurs jours ne sont pas en danger. Aucun décès n’est signalé.

Le suspect, âgé de 14 ans, a été rapidement interpellé. Il s’agit d’un élève du collège, et non d’un individu extérieur à l’établissement. À ce stade, ses motivations ne sont pas établies et aucun élément confirmé ne permet de déterminer s’il entretenait un différend avec le chef d’établissement ou l’enseignante.

Le gouvernement dépêche deux ministres à Aubagne

L’attaque a provoqué une réaction immédiate du gouvernement. Le Premier ministre a demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Éducation nationale de se rendre à Aubagne, après avoir été informé des tirs et de l’interpellation de l’adolescent.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a confirmé que deux membres du personnel avaient été blessés par arme à feu dans le collège. Les autorités doivent désormais établir les circonstances de cette attaque, notamment l’origine du fusil utilisé par l’adolescent et les éventuelles défaillances ayant permis son introduction dans l’établissement.

Une enquête pour comprendre les motivations du tireur

Les investigations devront déterminer comment un mineur de 14 ans a pu disposer d’une arme de chasse et passer à l’acte au sein de son collège. L’origine de l’arme, les éventuels préparatifs de l’adolescent et ses relations avec les deux victimes figurent parmi les éléments qui restent à éclaircir.

Les violences dans les établissements scolaires et la protection des personnels éducatifs font l’objet de préoccupations récurrentes. Les prochaines communications des autorités judiciaires devront permettre de préciser les circonstances des faits et les suites pénales données à l’interpellation du collégien.