Alerte info
SOCIÉTÉ Faits divers

Fusillade dans un collège à Aubagne: un élève de 14 ans tire sur son principal et une enseignante avec un fusil de chasse

Par

3 minutes de lecture

Fusillade dans un collège à Aubagne: un élève de 14 ans tire sur son principal et une enseignante avec un fusil de chasse
Fusillade dans un collège à Aubagne: un élève de 14 ans tire sur son principal et une enseignante avec un fusil de chasse

Le collège Joseph-Lakanal d’Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, a été le théâtre d’une attaque à l’arme à feu ce lundi au matin. Un adolescent de 14 ans, scolarisé dans l’établissement, a ouvert le feu avec un fusil de chasse, blessant le principal du collège, âgé de 53 ans, ainsi qu’une enseignante de 37 ans. Le suspect a été interpellé par les forces de l’ordre. Les deux victimes ont été prises en charge par les secours et leur pronostic vital n’est pas engagé.

Un collégien armé d’un fusil de chasse de calibre 12

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescent a pénétré dans l’enceinte du collège Joseph-Lakanal avec un fusil de chasse de calibre 12. Il a ensuite fait feu, touchant le chef d’établissement et une professeure. Le principal aurait été atteint à la hanche droite par un projectile provenant de l’arme.

Plusieurs détonations auraient été entendues dans l’établissement. Les circonstances dans lesquelles le collégien a pu se procurer le fusil et l’introduire dans le collège restent à déterminer. Les enquêteurs devront également établir le déroulement des tirs et préciser si les deux adultes étaient directement visés.

Deux adultes blessés, un adolescent interpellé

Le principal, âgé de 53 ans, et l’enseignante de 37 ans ont été secourus après les tirs. D’après les premiers bilans communiqués, leurs blessures sont légères et leurs jours ne sont pas en danger. Aucun décès n’est signalé.

Le suspect, âgé de 14 ans, a été rapidement interpellé. Il s’agit d’un élève du collège, et non d’un individu extérieur à l’établissement. À ce stade, ses motivations ne sont pas établies et aucun élément confirmé ne permet de déterminer s’il entretenait un différend avec le chef d’établissement ou l’enseignante.

Le gouvernement dépêche deux ministres à Aubagne

L’attaque a provoqué une réaction immédiate du gouvernement. Le Premier ministre a demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Éducation nationale de se rendre à Aubagne, après avoir été informé des tirs et de l’interpellation de l’adolescent.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a confirmé que deux membres du personnel avaient été blessés par arme à feu dans le collège. Les autorités doivent désormais établir les circonstances de cette attaque, notamment l’origine du fusil utilisé par l’adolescent et les éventuelles défaillances ayant permis son introduction dans l’établissement.

Une enquête pour comprendre les motivations du tireur

Les investigations devront déterminer comment un mineur de 14 ans a pu disposer d’une arme de chasse et passer à l’acte au sein de son collège. L’origine de l’arme, les éventuels préparatifs de l’adolescent et ses relations avec les deux victimes figurent parmi les éléments qui restent à éclaircir.

Les violences dans les établissements scolaires et la protection des personnels éducatifs font l’objet de préoccupations récurrentes. Les prochaines communications des autorités judiciaires devront permettre de préciser les circonstances des faits et les suites pénales données à l’interpellation du collégien.

Partager cet article

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une