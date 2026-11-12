Paris : quatre braqueurs armés de kalachnikovs attaquent une bijouterie de luxe près de la place Vendôme et prennent la fuite à moto

Quatre braqueurs armés de kalachnikovs ont attaqué la bijouterie De Beers à Paris, près de la place Vendôme, en pleine matinée. Après s’être enfuis à moto, ils n’ont laissé aucun blessé. Les policiers tentent de les retrouver tandis que le montant du butin reste à déterminer.

Un braquage à main armée a été commis ce jeudi matin en plein cœur de Paris, dans l’un des quartiers les plus prestigieux de la capitale. Quatre individus équipés d’armes longues, notamment de fusils de type kalachnikov, ont pris pour cible la diamanterie De Beers, située au 12, rue de la Paix, à quelques mètres de la place Vendôme. Les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite sur deux motos. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le montant du préjudice reste inconnu.

Un commando de quatre hommes armés en pleine rue de la Paix

Les faits se sont produits aux alentours de 11h15, dans le IIe arrondissement de Paris. Quatre individus armés ont attaqué la bijouterie De Beers, une enseigne spécialisée dans les diamants et les bijoux de luxe. Les malfaiteurs étaient notamment équipés d’armes longues ressemblant à des fusils d’assaut de type kalachnikov.

L’attaque s’est déroulée en pleine matinée, dans une rue particulièrement fréquentée, à proximité immédiate de la place Vendôme. Ce quartier concentre plusieurs des plus grandes maisons internationales de joaillerie et d’horlogerie, ainsi que de nombreux hôtels et commerces de luxe.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent notamment un individu entièrement vêtu de noir, le visage dissimulé sous une cagoule, tenant une arme longue à proximité de véhicules. Ces images témoignent de la présence d’hommes lourdement armés en pleine rue, au milieu de la circulation parisienne.

Les quatre braqueurs s’enfuient sur deux motos

Après l’attaque, les quatre individus ont quitté les lieux à bord de deux deux-roues motorisés. Ils ont réussi à disparaître avant leur interpellation. Les services de police ont immédiatement engagé des recherches pour tenter de retrouver les suspects et reconstituer leur itinéraire de fuite.

Les armes ont été exhibées, mais aucun tir n’a été signalé. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les employés ou les personnes présentes à proximité. Le personnel de la bijouterie a néanmoins été profondément choqué par cette attaque.

Fabien Bogais, délégué du syndicat Alliance police 75, a confirmé la fuite des malfaiteurs et la mobilisation des enquêteurs : « Ils sont en fuite. Les services de police judiciaire ont été saisis. »

À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué le montant des bijoux ou des objets de valeur éventuellement dérobés. Aucun inventaire précis du préjudice n’a été rendu public. La nature et la quantité des biens emportés restent donc à déterminer.

La place Vendôme, déjà frappée par plusieurs braquages de luxe

Le quartier a déjà été la cible de plusieurs attaques contre des maisons de joaillerie. Le 5 mai 2022, quatre individus armés avaient notamment braqué une boutique Chanel située rue de la Paix avant de prendre la fuite sur deux deux-roues. L’attaque avait été filmée par des témoins.

Le 29 avril 2023, la bijouterie Bulgari, située place Vendôme, avait également été attaquée par trois individus. Les malfaiteurs avaient menacé le personnel et pris la fuite à moto avec un butin estimé à plusieurs millions d’euros.

Plus récemment, la justice s’est de nouveau penchée sur le braquage de la boutique Piaget et le parcours de celui que l’on surnomme « l’homme au borsalino »⁠. Cette attaque, commise le 1er août 2023 dans le IIe arrondissement, avait porté sur près de 2,3 millions d’euros de bijoux.