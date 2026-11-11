Un gendarme en repos a déjoué une tentative d'escroquerie contre un couple de retraités en identifiant une situation suspecte. Son intervention a permis d'intercepter deux individus, révélant un réseau d'escroquerie impliqué dans plusieurs fraudes bancaires. L'enquête se poursuit pour découvrir d'autres victimes et étendre les investigations.

Un gendarme qui n’était pas en service a permis de mettre en échec une tentative d’escroquerie visant un couple de retraités. Les victimes étaient ciblées par la méthode dite des « faux coursiers », une fraude qui consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire afin de récupérer des cartes de paiement et leurs codes confidentiels. Son intervention a permis aux enquêteurs de découvrir une organisation soupçonnée d’avoir participé à plusieurs escroqueries.

Les escroqueries bancaires visant les personnes âgées continuent de mobiliser les forces de l’ordre. Dans cette affaire, un couple de retraités a été pris pour cible par des individus utilisant une méthode désormais bien connue des enquêteurs. Les malfaiteurs se présentent généralement comme des employés de banque ou des agents chargés de lutter contre la fraude. Ils expliquent à leurs interlocuteurs que des opérations suspectes ont été détectées sur leurs comptes et qu’une intervention rapide est nécessaire pour protéger leur argent. Sous couvert de sécurité, ils cherchent en réalité à obtenir les informations bancaires des victimes et à récupérer leurs cartes de paiement.

C’est dans ce contexte qu’un gendarme, pourtant en repos au moment des faits, est intervenu. Son attention a été attirée par une situation suspecte concernant les deux retraités. En identifiant les signes d’une possible escroquerie, le militaire a contribué à empêcher les auteurs présumés de parvenir à leurs fins. Son intervention a également permis de transmettre des éléments utiles aux enquêteurs, qui ont pu poursuivre leurs investigations au-delà de cette seule tentative. L’affaire a ainsi pris une dimension plus importante avec la découverte d’un réseau soupçonné d’organiser ce type de fraude.

Une méthode qui repose sur la peur et l’urgence

L’arnaque aux faux coursiers repose sur un scénario soigneusement préparé. Dans un premier temps, la victime reçoit un appel téléphonique d’une personne prétendant travailler pour son établissement bancaire. L’interlocuteur affirme que la carte a été piratée ou que des paiements frauduleux sont en cours. Pour rendre son discours crédible, il peut disposer de certaines informations personnelles ou utiliser des techniques permettant d’afficher un numéro de téléphone ressemblant à celui de la banque. La victime est ensuite invitée à communiquer son code confidentiel ou à placer sa carte dans une enveloppe qu’un prétendu coursier viendra récupérer à son domicile.

Une fois la carte récupérée, les escrocs peuvent tenter d’effectuer des retraits d’argent ou des achats avant que la victime ne comprenne la supercherie. Les personnes âgées figurent parmi les cibles recherchées par certains réseaux, même si cette fraude peut toucher tous les publics. Les auteurs utilisent fréquemment un discours alarmiste pour empêcher leurs interlocuteurs de prendre le temps de vérifier les informations. Les enquêteurs rappellent qu’aucune banque ne mandate un coursier pour récupérer une carte bancaire au domicile d’un client et qu’un véritable conseiller ne demande jamais de communiquer un code confidentiel.

Deux suspects interpellés et une autre affaire découverte

Les faits se sont déroulés le mardi 3 novembre, vers 12 h 30, à Zuytpeene, dans le département du Nord. Alors qu’il n’était pas en service, le gendarme a remarqué un véhicule suspect et deux individus sortant d’une habitation. Il a décidé de prendre contact avec les occupants, un couple de personnes âgées. Les retraités lui ont expliqué avoir reçu un appel concernant une prétendue fraude bancaire et avoir remis leur carte à deux personnes venues la récupérer. Comprenant la situation, le militaire a immédiatement prévenu ses collègues et transmis les informations concernant le véhicule. Les deux suspects ont été interceptés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue.

Lors des vérifications, les enquêteurs ont retrouvé la carte bancaire du couple dissimulée dans la chaussette de l’un des suspects. Une enveloppe contenant les coordonnées des victimes a également été découverte dans le véhicule. L’enquête, conduite par les gendarmes d’Hazebrouck avec l’appui de la brigade de recherches et d’un technicien en identification criminelle de Bailleul, a permis d’établir un rapprochement avec des faits similaires commis à Genech, également dans le Nord. L’un des mis en cause est convoqué devant le tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 janvier 2027. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles autres victimes et déterminer l’étendue des faits.