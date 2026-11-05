Montpellier: une femme de 27 ans meurt après avoir mangé des morilles vendues chez B&M, rappel national en urgence

Une jeune femme de 27 ans, décédée à Montpellier après avoir consommé des morilles séchées suspectées d'être contaminées, suscite un rappel national des produits concernés par l'enseigne B&M. Les autorités sanitaires enquêtent pour établir le lien entre le décès et les champignons, tout en recommandant la non-consommation de ces produits.

Un poulet aux morilles suivi d’une dégradation rapide de son état de santé

Lundi soir, Marie-Lou avait préparé un poulet aux morilles, l’un de ses plats préférés. Elle avait utilisé des champignons séchés vendus en pot dans le commerce. Quelques heures après son repas, la jeune femme a commencé à ressentir de violentes douleurs abdominales et d’importants troubles digestifs.

Après avoir contacté un centre antipoison, elle a été orientée vers un établissement hospitalier et prise en charge au CHU de Montpellier. Malgré les soins prodigués, son état s’est rapidement aggravé. La jeune femme est décédée mardi, à la mi-journée, moins de 24 heures après l’apparition des premiers symptômes.

Sur les réseaux sociaux, sa sœur Julia a décrit la violence de l’intoxication présumée : « Le CHU de Montpellier a fait tout son possible. Elle aurait dû être sauvée. » Elle a également évoqué une réaction extrêmement rare, précisant que « ses organes vitaux ont lâché les uns après les autres ».

Tous les lots de morilles Champibon vendus chez B&M rappelés en France

Le rappel concerne tous les lots portant le code-barres 3760201609743, sous la référence commerciale 534199, avec une date de durabilité indiquée au 1er décembre 2029. Les produits ont été commercialisés entre le 12 octobre et le 3 novembre 2026, dans les magasins B&M de toute la France.

La procédure a été enregistrée sur le site gouvernemental RappelConso. Le motif annoncé est une « probable contamination d’un lot de morilles par une toxine susceptible d’être à l’origine d’intoxication alimentaire ».

Les autorités sanitaires signalent que la consommation de ces champignons peut provoquer des diarrhées et des vomissements dans les heures suivant le repas. Dans les cas les plus graves, ces symptômes peuvent entraîner une déshydratation sévère.

Une autopsie et des analyses pour déterminer la cause exacte du décès

Si la consommation des morilles est fortement suspectée, le lien précis entre le produit et le décès de Marie-Lou doit encore être établi. Une autopsie et des analyses toxicologiques ont été engagées afin d’identifier la cause exacte de sa mort et de rechercher l’éventuelle présence d’une toxine dans les champignons consommés.

Les ministères chargés de la Santé et de l’Agriculture ont confirmé ce jeudi qu’un lien était suspecté entre les morilles, les symptômes gastro-intestinaux et le décès. Ils ont également précisé que la jeune femme ne souffrait d’aucune comorbidité connue.

L’enseigne B&M a confirmé le retrait des produits concernés tout en soulignant que les circonstances exactes du décès et leur éventuel lien avec les champignons commercialisés restaient à établir.

Le rappel s’étend également à des morilles vendues chez Promocash

Ce jeudi, une autre procédure de rappel a été publiée pour des morilles séchées Champibon commercialisées par Promocash. Elle concerne cette fois des conditionnements de 400 grammes, portant le numéro de lot 262306 et le code-barres 3760201600023, vendus entre le 23 juin et le 3 novembre.

Le motif annoncé est également une probable contamination par une toxine susceptible de provoquer une intoxication alimentaire. Pour cette référence, les consommateurs sont invités à détruire le produit. Le rappel prévoit un remboursement.

Que faire si vous avez acheté ces morilles ?

Les personnes ayant acheté des morilles séchées Champibon concernées par le rappel ne doivent en aucun cas les consommer. Les pots de 60 grammes vendus chez B&M peuvent être rapportés en magasin afin d’obtenir leur remboursement. Un service consommateur est également joignable au 04 73 69 90 60.

En cas de diarrhées, de vomissements ou de douleurs abdominales dans les heures suivant la consommation, les autorités recommandent de contacter immédiatement un centre antipoison, au 01 45 42 59 59, accessible 24h/24 et 7j/7. En présence de signes de gravité, il faut appeler le 15.

Ce nouveau rappel sanitaire concerne une enseigne déjà visée par des procédures similaires, notamment lors du rappel national de canettes de Coca-Cola Cherry vendues chez B&M. D’autres alertes alimentaires ont également été lancées ces derniers mois, dont le rappel de burgers vendus chez Carrefour pour contamination à la listeria.

Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations sur les morilles Champibon. Le rappel concerne désormais plusieurs conditionnements commercialisés en France, tandis que les résultats des analyses destinées à déterminer l’origine exacte de l’intoxication mortelle de Marie-Lou restent attendus.