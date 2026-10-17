« Ils m’ont tapé comme un ballon de football » : l’écrivain Jean-Christophe Rufin violemment agressé à Bourges

L’écrivain et académicien Jean-Christophe Rufin a été victime d’une violente agression jeudi 15 octobre 2026, dans la soirée, au pied de son domicile de Bourges, dans le Cher. Âgé de 74 ans, le romancier, également médecin et ancien diplomate, aurait été pris à partie par trois individus avant que ces derniers ne prennent la fuite en voiture. Les faits ont été confirmés par la procureure de la République de Bourges, Céline Visiedo, auprès du quotidien Le Berry Républicain, qui a révélé l’affaire vendredi. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours afin d’identifier les auteurs de cette attaque et d’en comprendre les circonstances. La violence rapportée par l’écrivain suscite une vive émotion, notamment dans le milieu culturel. Membre de l’Académie française depuis 2008, Jean-Christophe Rufin est une personnalité reconnue de la littérature française, dont les romans ont rencontré un important succès auprès du public. Cette agression intervient dans une ville où il réside et entretient des liens anciens avec la vie culturelle locale.

Selon les premiers éléments rapportés par la presse régionale, l’agression s’est produite alors que Jean-Christophe Rufin se trouvait à proximité immédiate de son habitation. Trois hommes l’auraient attaqué avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule. L’écrivain a décrit les violences subies en employant une formule particulièrement saisissante : « Ils m’ont tapé comme un ballon de football. » Cette déclaration laisse entrevoir la brutalité des faits, même si les circonstances précises et le déroulement de l’attaque restent à établir. À ce stade, les autorités n’ont pas publiquement détaillé les blessures subies par l’académicien ni communiqué d’éventuelle durée d’incapacité totale de travail. Les motivations des agresseurs demeurent également inconnues. Aucun élément confirmé ne permet donc d’affirmer qu’il aurait été ciblé en raison de sa notoriété, de ses écrits ou de ses engagements. Les enquêteurs devront notamment recueillir les témoignages disponibles et rechercher d’éventuels éléments matériels permettant de reconstituer les événements. La plainte déposée ouvre désormais la voie aux investigations judiciaires destinées à identifier les trois hommes mis en cause.

Un écrivain majeur de la littérature française, ancien médecin humanitaire et diplomate

Né en 1952 à Bourges, Jean-Christophe Rufin possède un parcours singulier dans le paysage intellectuel français. Médecin de formation, il s’est très tôt engagé dans l’action humanitaire et a participé au développement de Médecins sans frontières, avant d’exercer des responsabilités au sein d’Action contre la faim. Il a également mené une carrière diplomatique, occupant notamment le poste d’ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie entre 2007 et 2010. Parallèlement à ces engagements, il s’est imposé comme l’un des romanciers français les plus appréciés de sa génération. Son livre L’Abyssin, publié en 1997, lui a valu le prix Goncourt du premier roman. En 2001, il a remporté le prix Goncourt pour Rouge Brésil, une fresque historique consacrée à une tentative de colonisation française au XVIe siècle. Son œuvre, marquée par les voyages, l’histoire et les relations entre les civilisations, comprend également Globalia, Le Collier rouge ou encore Le Grand Cœur. Élu à l’Académie française en 2008, il occupe le fauteuil numéro 28, précédemment détenu par Claude Lévi-Strauss. Sa double expérience de médecin et de romancier a contribué à faire de lui une voix particulière dans les débats littéraires et humanitaires.

L’agression dont Jean-Christophe Rufin a été victime pose désormais la question des circonstances ayant conduit trois individus à s’en prendre à un homme de 74 ans devant son domicile. L’enquête devra notamment déterminer si l’attaque était préméditée ou si elle résulte d’une altercation dont les causes restent inconnues. Les investigations permettront également de préciser les responsabilités de chacun des suspects, qui n’avaient pas été identifiés publiquement dans les premières informations disponibles. Pour l’heure, la prudence s’impose concernant les motivations des auteurs présumés. La notoriété de la victime ne suffit pas à établir l’existence d’un acte ciblé, pas davantage qu’elle ne permet de privilégier une piste particulière. Les autorités judiciaires devront faire la lumière sur cette affaire, qui touche une personnalité importante de la vie littéraire française. À Bourges, où Jean-Christophe Rufin conserve un attachement particulier à ses origines, cette agression prend une dimension d’autant plus marquante qu’elle s’est produite à proximité de son domicile. Les prochaines informations communiquées par le parquet devraient permettre de préciser le déroulement des faits et les avancées de l’enquête. En attendant, l’écrivain se retrouve au centre d’une affaire de violences dont les circonstances demeurent encore largement inexpliquées.