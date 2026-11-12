Finistère : Laurent Nunez annonce la mort d’un gendarme de 31 ans, père de famille, tué après un refus d’obtempérer

Un gendarme de 31 ans, Jordan Stella, perd la vie dans un accident après avoir participé à une intervention liée à un refus d’obtempérer à Plomeur, Finistère. Il est percuté par un véhicule alors qu'il rentrait à son point de contrôle. Le conducteur de la voiture est placé en garde à vue et les circonstances de l’accident sont en cours d’investigation.

Un gendarme de 31 ans a perdu la vie ce jeudi matin dans le Finistère, alors qu’il regagnait un point de contrôle routier après une intervention liée à un refus d’obtempérer. Le maréchal des logis-chef Jordan Stella, motocycliste de la brigade motorisée de Quimper, a été violemment percuté par une voiture à une intersection, sur la route du Guilvinec. Malgré l’arrivée rapide des secours, le militaire est décédé sur place. Marié et père d’un enfant, il servait dans la gendarmerie nationale depuis dix ans.

Le drame s’est produit vers 10 heures, à proximité du lieu-dit Pendref, sur la commune de Plomeur, dans le Pays bigouden. Jordan Stella participait avec plusieurs collègues à une opération de contrôle routier lorsqu’un automobiliste a refusé d’obtempérer. Après cette intervention, les gendarmes avaient entrepris de regagner leur point de contrôle. C’est sur le trajet du retour que le motocycliste a été heurté par un véhicule léger.

Percuté à une intersection, le gendarme meurt sur place

Les circonstances de l’accident ont été précisées par la gendarmerie nationale. « Vers dix heures, à l’issue d’un jalonnement après un refus d’obtempérer, les gendarmes font retour sur leur point de contrôle. Le maréchal des logis-chef Jordan Stella est alors percuté à une intersection par un véhicule léger. »

Le choc a été extrêmement violent. Des riverains ont entendu un bruit important au moment de la collision. Les sapeurs-pompiers de Cap-Caval et de Pont-l’Abbé, ainsi que les équipes du Samu, ont été mobilisés pour secourir le militaire. Les tentatives de réanimation n’ont pas permis de le sauver.

Point important : le conducteur qui a percuté le gendarme n’est pas l’automobiliste à l’origine du refus d’obtempérer. Il s’agit d’un autre usager de la route, dont le véhicule a croisé la trajectoire du motocycliste alors que celui-ci regagnait son poste.

Le conducteur de la voiture placé en garde à vue

L’automobiliste impliqué dans la collision a été placé en garde à vue. Il s’agirait d’une personne âgée résidant à Plomeur, qui se trouvait en état de choc après l’accident. Les circonstances précises de la collision restent à établir, notamment les conditions dans lesquelles les deux véhicules se sont retrouvés à la même intersection.

Les enquêteurs devront déterminer les responsabilités éventuelles du conducteur et reconstituer la trajectoire des véhicules. À ce stade, aucune conclusion officielle n’a été rendue publique concernant une éventuelle infraction au Code de la route.

La procureure de la République Cécile Flamet s’est déplacée sur les lieux du drame, tout comme le maire de Plomeur, Ronan Crédou. Plusieurs unités de gendarmerie du secteur ont également été mobilisées. Les investigations devront aussi préciser les circonstances du refus d’obtempérer initial, dont l’auteur et le déroulement exact n’ont pas été détaillés.

Laurent Nuñez : « Immense émotion » après la mort du militaire

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le décès du gendarme dans l’après-midi sur le réseau social X : « Immense émotion ressentie à l’annonce du décès d’un motard de la Gendarmerie en intervention. »

Le ministre a ensuite précisé les circonstances de l’accident : « Ce matin vers 10h, à la suite d’un refus d’obtempérer, le maréchal des logis chef Jordan Stella, âgé de 31 ans, est percuté sur le trajet du retour par le conducteur d’un véhicule tiers au Guilvinec : le choc lui est fatal. »

Laurent Nuñez a également adressé un message de soutien aux proches du militaire : « Je pense à sa famille endeuillée, à ses camarades et amis, à toute la gendarmerie nationale qui a perdu l’un des siens. »

La gendarmerie nationale a exprimé sa « douleur » et sa « vive émotion » après la mort en service de Jordan Stella. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général d’armée Hubert Bonneau, a également présenté ses condoléances à sa famille, à ses proches et à ses camarades.

Marié et père d’un enfant, il avait rejoint la gendarmerie en 2016

Jordan Stella avait commencé sa carrière en 2016 après une formation de gendarme adjoint volontaire à l’école de Rochefort. Il avait ensuite servi en Martinique avant de réussir le concours de sous-officier de la gendarmerie nationale en 2017.

Après sa formation à l’école de Châteaulin, il avait rejoint l’escadron de gendarmerie mobile de Bellac, en Haute-Vienne, où il avait servi d’octobre 2018 à juillet 2021. Il avait ensuite choisi de devenir motocycliste en gendarmerie départementale, rejoignant d’abord la brigade motorisée de Provins, en Seine-et-Marne.

En 2022, il avait été affecté à la brigade motorisée de Quimper, où il exerçait toujours au moment de son décès.

Au cours de sa carrière, Jordan Stella avait reçu plusieurs distinctions, dont la médaille de la Défense nationale, échelon argent, la médaille de la protection militaire du territoire et la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, avec l’agrafe des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.