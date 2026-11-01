Un garçon de 3 ans meurt écrasé par une voiture en marche arrière au Perreux-sur-Marne, malgré l'intervention des secours. Le conducteur est placé en garde à vue pour homicide involontaire, une enquête cherchant à établir les circonstances précises de l'accident et la responsabilité éventuelle du chauffeur.

Un drame s’est produit samedi 31 octobre 2026 au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Un petit garçon âgé de seulement 3 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture dont le conducteur effectuait une marche arrière pour quitter une place de stationnement. Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, l’enfant n’a pas survécu à ses blessures. L’automobiliste a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cet accident mortel.

Les faits se sont déroulés avenue du Général-de-Gaulle, en fin de matinée. Vers 11 h 22, les sapeurs-pompiers et les policiers ont été appelés pour porter secours à l’enfant, qui venait d’être renversé. À leur arrivée, le petit garçon se trouvait en arrêt cardiorespiratoire. Les équipes médicales du Samu ont immédiatement entrepris des manœuvres de réanimation pour tenter de le sauver. Malgré leurs efforts, le médecin a constaté son décès à 12 h 04. Les circonstances exactes de la collision restent à éclaircir, notamment la position de l’enfant au moment où le véhicule a commencé à reculer et les conditions de visibilité du conducteur.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le placement en garde à vue de l’automobiliste doit permettre aux enquêteurs de recueillir ses explications et de reconstituer le déroulement des faits. Les investigations devront notamment établir si les précautions nécessaires ont été prises avant la manœuvre et si une éventuelle faute de conduite a contribué à l’accident. En matière d’homicide involontaire, la responsabilité pénale d’un conducteur dépend des circonstances et de l’existence d’une faute pouvant être établie. À ce stade, le placement en garde à vue ne constitue donc pas une reconnaissance de culpabilité. Aucune conclusion définitive sur les responsabilités ne peut être tirée avant les résultats de l’enquête.

Ce drame rappelle les dangers que peuvent représenter les manœuvres automobiles à proximité des jeunes enfants, particulièrement dans les espaces de stationnement et les zones résidentielles. En raison de leur petite taille, les enfants peuvent se trouver dans des angles morts difficiles à surveiller depuis l’habitacle d’un véhicule. Les dispositifs d’aide à la conduite, comme les caméras de recul et les capteurs de stationnement, peuvent réduire certains risques, mais ne remplacent pas une vérification attentive de l’environnement avant tout déplacement. La prudence est particulièrement nécessaire lorsqu’un véhicule recule dans un espace fréquenté par des piétons. Au Perreux-sur-Marne, l’enquête devra désormais préciser l’enchaînement des événements qui a conduit à la mort de ce petit garçon de 3 ans.