Un célèbre chirurgien esthétique exécuté de 4 balles dans la tête dans sa clinique de Marbella: un suspect de 18 ans arrêté

Le célèbre chirurgien esthétique Alexander Aslani, 57 ans, a été assassiné mercredi 7 octobre dans sa propre clinique de Marbella, sur la Costa del Sol, en Espagne. Le praticien, réputé pour ses interventions sur des célébrités et des vedettes de téléréalité, a été abattu de 4 balles dans la tête par un individu encagoulé. La police espagnole a arrêté dès le lendemain un jeune Suédois de 18 ans, soupçonné d’être l’auteur des tirs. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si cet assassinat a été commandité par une ancienne patiente mécontente du résultat d’une opération.

Un homme encagoulé entre dans la clinique et abat le chirurgien

Les faits se sont produits mercredi 7 octobre, peu avant 18 heures, à la clinique Cirumed, située dans l’urbanisation Real Panorama, à Marbella. Alexander Aslani se trouvait dans son établissement lorsqu’un individu vêtu de noir, le visage dissimulé, a pénétré dans les locaux. L’homme s’est dirigé vers le chirurgien et a ouvert le feu à bout portant, lui tirant à plusieurs reprises dans la tête.

L’agression s’est déroulée alors que plusieurs personnes se trouvaient dans l’établissement. Après avoir tiré, le meurtrier a quitté les lieux avant de prendre la fuite sur une moto conduite par un complice présumé. Les témoins ont immédiatement alerté les secours.

À leur arrivée, les équipes médicales ont découvert Alexander Aslani encore vivant. Malgré leurs tentatives pour le stabiliser, le chirurgien a succombé à ses blessures quelques minutes plus tard. Son corps a été transporté à l’Institut de médecine légale de Malaga pour être autopsié.

Un Suédois de 18 ans arrêté dès le lendemain

Jeudi 8 octobre, la police nationale espagnole a annoncé l’arrestation d’un jeune homme de 18 ans, de nationalité suédoise, soupçonné d’avoir personnellement abattu le chirurgien. Le suspect a été interpellé moins de 24 heures après le meurtre, à l’issue des premières investigations menées par les policiers spécialisés dans les homicides.

L’enquête reste placée sous le secret de l’instruction. Les autorités cherchent notamment à identifier les éventuels complices du tireur, dont la personne qui aurait facilité sa fuite à moto, ainsi qu’un possible commanditaire. L’arrestation du suspect ne signifie pas que l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir participé au crime ont été identifiées.

Une patiente mécontente aurait menacé de mort le chirurgien

L’une des principales pistes examinées par les enquêteurs concerne un différend entre Alexander Aslani et une ancienne patiente insatisfaite d’une intervention esthétique. Cette femme aurait adressé au médecin des messages menaçants plusieurs heures avant son assassinat, réclamant le remboursement d’une opération dont elle contestait le résultat.

Le compagnon de cette patiente se serait également présenté à la clinique environ une semaine auparavant pour exprimer son mécontentement et avertir le personnel. D’autres informations font état de menaces remontant au mois d’avril, qui se seraient poursuivies dans les semaines précédant le meurtre.

Les policiers cherchent à établir si ces menaces ont un lien direct avec l’assassinat et si le jeune suspect arrêté a pu agir sur ordre d’un tiers. À ce stade, aucune responsabilité de la patiente ou de son compagnon n’a été judiciairement établie. La piste d’un règlement de comptes lié au crime organisé, initialement envisagée en raison du contexte sécuritaire de Marbella, a été écartée comme hypothèse principale.

Le chirurgien des stars de téléréalité et des influenceuses

Alexander Aslani était une personnalité reconnue de la chirurgie esthétique internationale. D’origine allemande et formé notamment au Royaume-Uni, il avait développé une clientèle fortunée venue d’Espagne, de France, du Royaume-Uni et de nombreux autres pays.

Parmi les personnalités britanniques ayant eu recours à ses services figurent Chloe Sims, Hannah Elizabeth et Aisleyne Horgan-Wallace, connues pour leurs participations à des émissions de téléréalité. La Roumaine Roxana Dobre comptait également parmi les personnalités associées à sa clientèle.

Le médecin s’était notamment spécialisé dans l’augmentation du volume des fesses, particulièrement les techniques de Brazilian Butt Lift (BBL), qui consistent à prélever de la graisse sur certaines parties du corps pour la réinjecter dans les fesses. Il avait également développé une technique associant transfert de graisse et implants, connue sous le nom de Supercharged BBL.

Avec plus de 200 000 abonnés sur Instagram, il bénéficiait d’une importante visibilité sur les réseaux sociaux, où il présentait régulièrement les résultats de ses interventions. Sa notoriété attirait des patientes internationales recherchant des transformations corporelles parfois spectaculaires.

Plus de 14 000 opérations et une clinique de luxe à Marbella

Fort de plus de 30 années d’expérience, Alexander Aslani avait réalisé, selon les chiffres publiés sur sa carrière, quelque 14 000 interventions chirurgicales. Il avait notamment dirigé les services de chirurgie plastique des hôpitaux Quirón de Malaga et de Marbella, avant de développer son propre établissement.

En 2016, il avait été distingué comme meilleur chirurgien plastique d’Espagne. Sa clinique Cirumed était devenue une adresse réputée de Marbella, disposant de deux blocs opératoires, de huit suites ainsi que de logements destinés à accueillir une clientèle internationale pendant sa convalescence.

Son épouse, Jeannine Aslani, travaillait également dans l’univers médical et dirigeait les activités infirmières de la clinique. Le couple avait deux filles. Le chirurgien participait par ailleurs à des missions humanitaires en Inde, où il opérait bénévolement des enfants souffrant de fentes labiales et palatines.

Une vague d’émotion dans le monde médical

L’assassinat d’Alexander Aslani a provoqué de nombreuses réactions parmi ses anciens patients, ses collaborateurs et les professionnels de santé de la région de Malaga. Plusieurs personnalités ayant bénéficié de ses interventions ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Le Collège des médecins de Malaga a condamné la mort violente d’un praticien dans l’exercice de son activité professionnelle. L’organisation a dénoncé « tout acte de violence » et fait part de sa « préoccupation face à des faits d’une extrême gravité ». Ses représentants ont observé une minute de silence en hommage au chirurgien.

L’enquête doit maintenant déterminer les motivations du tireur présumé et les circonstances dans lesquelles l’assassinat a été préparé. La police cherche notamment à savoir si le jeune homme arrêté connaissait personnellement la victime ou s’il a été recruté pour exécuter un contrat.