Yvelines : un vice-président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines agressé à l'arme blanche dans son bureau

Un vice-président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est blessé à l'arme blanche dans son bureau. Bien que ses jours ne soient pas en danger, l'agression soulève des inquiétudes au sein de la communauté éducative. Une enquête est ouverte pour retrouver l'agresseur, dont les motivations restent inconnues.

Un vice-président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a été violemment agressé à l’arme blanche vendredi 13 novembre, en début de soirée, dans les locaux de l’établissement. Blessé à la tête et à une main, le responsable universitaire a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. L’auteur présumé de l’attaque a pris la fuite et reste recherché.

Une violente agression s’est produite vendredi 13 novembre au sein de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Vers 19 h 45, l’un des vice-présidents de l’établissement a été attaqué à l’arme blanche alors qu’il se trouvait dans son bureau, dans les locaux de la présidence. Selon les premiers éléments recueillis auprès de sources policières, un individu au visage dissimulé aurait pénétré dans les lieux avant de s’en prendre au responsable universitaire.

La victime a été blessée à la main et à l’arrière de la tête. Rapidement alertés, les secours sont intervenus pour lui prodiguer les premiers soins avant son transfert à l’hôpital. Malgré la violence de l’attaque, ses jours ne sont pas en danger. L’agresseur présumé a quitté les lieux après les faits. Aucune interpellation n’avait été annoncée samedi matin.

Une attaque condamnée par le ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, a réagi dès vendredi soir à cette agression. Dans un message publié sur le réseau social X, il a dénoncé un acte d’une extrême gravité et exprimé son soutien au responsable blessé, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues. Le ministre a également rappelé que les établissements universitaires devaient demeurer des espaces où chacun pouvait travailler et étudier en sécurité.

Philippe Baptiste a assuré faire confiance à la justice pour identifier l’auteur de l’attaque et établir les circonstances exactes des faits. Il a également réaffirmé le soutien de l’État aux universités, à leurs directions et à leurs personnels. Cette prise de position intervient alors que la violence de l’agression, commise directement dans le bureau d’un responsable universitaire, suscite une vive inquiétude au sein de la communauté éducative.

Une université confrontée à un climat de tensions

Le président de l’université, Loïc Josseran, a confirmé samedi matin que le pronostic vital de son collègue n’était pas engagé. Dans un communiqué officiel, il a condamné fermement cette attaque, survenue dans un contexte universitaire qu’il décrit comme tendu. L’établissement connaît depuis plusieurs semaines des mobilisations étudiantes et des perturbations qui compliquent son fonctionnement.

Le président de l’UVSQ a néanmoins appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives concernant les motivations de l’agresseur. À ce stade, aucun élément officiel ne permet d’établir un lien entre les tensions internes à l’université et cette attaque à l’arme blanche. Les circonstances précises de l’agression, tout comme les raisons ayant conduit son auteur à viser ce responsable, restent inconnues.

Une enquête ouverte pour retrouver l’agresseur

Les forces de l’ordre ont engagé des investigations afin d’identifier et de retrouver l’individu suspecté d’avoir commis les faits. Les enquêteurs devront notamment déterminer comment celui-ci a pu accéder aux locaux de la présidence, reconstituer le déroulement de l’agression et établir si la victime était personnellement visée. Aucune hypothèse concernant le mobile de l’attaque ne peut être privilégiée publiquement à ce stade.

Dans son communiqué, Loïc Josseran a indiqué que la sécurité des personnels, des étudiants et de toutes les personnes accueillies dans l’établissement demeurait sa priorité. Il a également annoncé une mobilisation de l’université pour accompagner les personnes affectées par cet événement. Souhaitant préserver le bon déroulement de l’enquête et la vie privée de son collègue, il a demandé à la communauté universitaire de respecter son anonymat.

La sécurité des responsables universitaires en question

Cette agression pose la question de la protection des personnels exerçant des responsabilités au sein des établissements d’enseignement supérieur. Contrairement à d’autres bâtiments administratifs sensibles, les universités sont traditionnellement conçues comme des lieux ouverts, accueillant quotidiennement des milliers d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs et de visiteurs. Cette accessibilité constitue une caractéristique essentielle de leur fonctionnement, mais elle peut également compliquer la prévention de certaines intrusions.

L’attaque de vendredi soir devrait conduire l’établissement à examiner les conditions de sécurité de ses locaux administratifs. Pour l’heure, les autorités privilégient la recherche de l’agresseur et la prise en charge du responsable blessé. Le président de l’université a indiqué que de nouvelles informations seraient communiquées lorsque l’avancement de l’enquête le permettrait.

En attendant, la communauté universitaire reste profondément marquée par cette agression. Si l’état de santé du vice-président ne suscite pas d’inquiétude vitale, les circonstances de l’attaque demeurent particulièrement préoccupantes. L’enquête devra désormais permettre de comprendre les motivations de l’auteur et de déterminer comment une telle violence a pu se produire au sein même de l’établissement.