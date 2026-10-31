Deux jeunes hommes de 20 et 21 ans sont retrouvés morts dans une villa de luxe à Dourlers, après une soirée avec une adolescente de 16 ans, qui a alerté les secours. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte suite à la découverte de médicaments réglementés sur place, et des analyses médico-légales sont en cours.

Une découverte tragique dans une villa de luxe située à Dourlers, dans le département du Nord. Jeudi 29 octobre, deux jeunes hommes âgés de 20 et 21 ans ont été retrouvés morts dans un logement loué pour une soirée entre amis. C’est une adolescente de 16 ans, présente dans la maison, qui a donné l’alerte après avoir découvert les corps à son réveil. Selon le parquet d’Avesnes-sur-Helpe, de nombreux médicaments soumis à une réglementation particulière ont été retrouvés sur place. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce double décès.

Les faits se sont déroulés dans une propriété haut de gamme équipée notamment d’une piscine et d’un jacuzzi, pouvant accueillir plus d’une dizaine de personnes. Selon les premiers éléments communiqués par le procureur de la République, Laurent Dumaine, la jeune fille avait passé la soirée avec les deux victimes avant de découvrir leur décès jeudi, aux alentours de 13 heures. Elle a immédiatement contacté les secours. Profondément choquée par la situation, l’adolescente a été hospitalisée. Les enquêteurs ont rapidement procédé aux premières constatations dans la villa, où plusieurs médicaments dont la délivrance est réglementée ont été découverts. Selon une source proche du dossier, de la méthadone, un opioïde de synthèse notamment utilisé dans le traitement de la dépendance aux opiacés, figurait parmi les substances présentes.

La piste d’une intoxication examinée par les enquêteurs

Les premières observations du médecin légiste orientent les investigations vers une possible ingestion de substances toxiques. Le parquet précise toutefois que cette hypothèse devra être confirmée par les examens médico-légaux et les analyses toxicologiques. À ce stade, les constatations ne mettent pas en évidence l’intervention directe d’un tiers dans la survenue des décès. Initialement ouverte pour rechercher les causes de la mort, l’enquête a été requalifiée en procédure de flagrance pour homicide involontaire. Cette qualification juridique doit permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations afin de déterminer si une éventuelle négligence ou un comportement imprudent a contribué au drame. Elle ne signifie pas qu’une responsabilité pénale a déjà été établie.

Les autopsies des deux victimes doivent désormais permettre de préciser les causes de leur décès et de déterminer si les médicaments retrouvés dans le logement ont joué un rôle. Les enquêteurs chercheront également à reconstituer le déroulement de la soirée, à identifier les substances éventuellement consommées et à comprendre dans quelles circonstances les deux jeunes hommes ont perdu la vie. Le procureur Laurent Dumaine a indiqué que de nombreuses investigations restaient nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire. Pour l’heure, aucune conclusion définitive ne peut être tirée concernant l’origine du drame. Cette double mort, survenue dans un lieu initialement destiné à un séjour de loisirs, laisse plusieurs questions sans réponse, auxquelles les résultats des expertises devront apporter des éléments dans les prochains jours.