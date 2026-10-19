Violences du 17 octobre : 60 caves Nicolas dévalisées, la direction redoute « la goutte de trop »

Le bilan des violences survenues samedi 17 octobre 2026 continue de s’alourdir pour les commerçants français. Le réseau Maison Nicolas, spécialisé dans la distribution de vins et de spiritueux, annonce que 60 de ses caves ont été sinistrées au cours de cette journée de mobilisation marquée par des dégradations et des pillages. Vitrines brisées, bouteilles dérobées et établissements endommagés : l’enseigne doit désormais faire face à des pertes matérielles importantes et à des perturbations de son activité. Pour Cathy Collart Geiger, directrice générale de Maison Nicolas, le principal soulagement tient au fait qu’aucun salarié n’a été blessé lors de ces incidents. Mais cette absence de victimes parmi le personnel ne suffit pas à dissiper les inquiétudes concernant les conséquences économiques des événements. Plusieurs boutiques doivent désormais évaluer les dégâts, organiser les réparations et retrouver les conditions nécessaires pour accueillir leur clientèle. Cette situation intervient alors que les commerces de proximité traversent déjà une période difficile, marquée par l’évolution des habitudes de consommation et la pression exercée sur les dépenses des ménages.

Les caves Nicolas présentent une vulnérabilité particulière face aux dégradations en raison de la nature des produits commercialisés. Les bouteilles de vin, de champagne et de spiritueux peuvent représenter des stocks d’une valeur importante, tandis que les vitrines et les équipements nécessaires à leur conservation constituent des installations coûteuses à remplacer. Lorsqu’un établissement est vandalisé, les pertes ne se limitent donc pas aux marchandises volées. Elles peuvent également comprendre les frais de nettoyage, la sécurisation des locaux, les réparations et les recettes perdues pendant une éventuelle fermeture. Pour un réseau implanté dans de nombreux centres-villes, la répétition de ces incidents sur plusieurs dizaines de points de vente constitue un défi logistique et financier. Maison Nicolas n’a pas encore communiqué de montant global des dommages subis ni précisé combien de boutiques devront interrompre temporairement leur activité. Le bilan de 60 caves touchées donne néanmoins une première indication de l’ampleur des conséquences pour l’enseigne. Les équipes doivent désormais identifier les besoins les plus urgents afin de permettre une reprise rapide de l’exploitation.

Inflation, canicule et pillages : une accumulation de difficultés pour les cavistes

Pour Cathy Collart Geiger, ces violences surviennent dans un contexte déjà compliqué pour le commerce du vin. L’inflation a pesé sur le pouvoir d’achat des consommateurs, qui peuvent être conduits à réduire certaines dépenses ou à privilégier des produits moins coûteux. Les épisodes de fortes chaleurs ont également perturbé l’activité commerciale et les conditions de conservation de certains produits. À ces difficultés s’ajoutent désormais les conséquences directes des pillages du 17 octobre. La dirigeante redoute que cette nouvelle épreuve ne constitue « la goutte de trop » pour des commerçants déjà fragilisés. Cette expression résume les inquiétudes d’un secteur confronté à une succession de contraintes économiques, climatiques et commerciales. Les cavistes doivent en effet financer leurs stocks, supporter leurs loyers et maintenir des équipes tout en s’adaptant à une demande parfois moins dynamique. Une fermeture imprévue, même de courte durée, peut compliquer cet équilibre, particulièrement lorsque les pertes ne sont pas immédiatement compensées par les assurances. Pour les établissements sinistrés, la priorité est donc de limiter l’interruption de l’activité et d’obtenir une prise en charge rapide des dommages.

Les difficultés rencontrées par Maison Nicolas s’inscrivent dans un bilan plus large des violences ayant touché les commerces français ce week-end. Plusieurs enseignes, indépendants et réseaux de distribution ont signalé des dégradations importantes dans les centres-villes. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé des mesures d’urgence destinées à soutenir les entreprises sinistrées, notamment la prise en charge intégrale du dispositif d’activité partielle pour les salariés concernés à partir du mardi 20 octobre. Des établissements bancaires ont également commencé à proposer des financements exceptionnels, des reports d’échéances et des facilités pour remplacer le matériel endommagé. Ces dispositifs pourraient contribuer à accompagner les commerces touchés, sous réserve des conditions d’éligibilité et des modalités pratiques de leur mise en œuvre. Pour Maison Nicolas, la question immédiate reste celle de la remise en état des 60 caves concernées et de la protection des salariés. Au-delà des dommages matériels, l’enseigne devra mesurer les conséquences commerciales de ces incidents dans les prochaines semaines. L’alerte lancée par Cathy Collart Geiger rappelle surtout que les violences urbaines peuvent avoir des effets économiques durables sur des commerces déjà soumis à de fortes pressions. Derrière les vitrines brisées et les bouteilles dérobées, ce sont également des emplois, des équipes et une activité locale qui se retrouvent fragilisés.