Un policier municipal de Choisy-le-Roi est interpellé à Paris après avoir proféré des menaces racistes en état d'ébriété. La BRI est intervenue pour le maîtriser, découvrant un pistolet d'alarme lors de la perquisition. Le maire a rapidement décidé de suspendre l'agent, alors que des enquêtes se poursuivent.

Samedi matin, un policier municipal de Choisy-le-Roi, cinquantenaire, a été interpellé par la BRI dans le 16e arrondissement de Paris. L’homme se trouvait vers 9 heures dans le jardin de sa résidence rue Pergolèse lorsqu’il a proféré des menaces de mort visant des personnes de couleur. Très agressif et manifestement en état d’ébriété, il a regagné son appartement après avoir tenu ces propos. Des témoins ont immédiatement alerté les forces de l’ordre.

Une intervention de la BRI nécessaire

L’intervention de la Brigade de recherche et d’intervention s’est avérée nécessaire, l’agent s’étant retranché à son domicile. Une perquisition a permis la découverte d’un pistolet d’alarme de type Glock. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de cette affaire qui soulève de nombreuses questions sur le comportement d’un représentant de l’ordre public.

Le maire de Choisy-le-Roi a réagi rapidement en prenant des dispositions pour que cet agent ne soit plus en fonction dans sa commune. Cette décision intervient alors que l’affaire suscite une vive émotion. Les investigations se poursuivent pour déterminer les suites judiciaires qui seront données à cette interpellation.