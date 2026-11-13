Trente ans après la disparition de Marion Wagon à Agen, l'enquête se ravive suite à un témoignage crucial. Une femme ayant été suivie par un homme le jour de la disparition livre une description qui incite les enquêteurs à relancer les investigations, soutenues par des avancées scientifiques et des appels à témoins.

Trente ans après la disparition de Marion Wagon, 10 ans, à Agen (Lot-et-Garonne), l’enquête connaît un nouveau rebondissement. Le pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre a lancé un appel à témoins pour identifier un homme qui aurait aujourd’hui une soixantaine d’années. Une femme de 43 ans affirme avoir été suivie par cet individu le 14 novembre 1996, jour de la disparition de la fillette, à proximité du trajet qu’elle devait emprunter pour rentrer chez elle.

Une adolescente de 13 ans suivie par un inconnu le jour de la disparition

Le témoignage a été recueilli en octobre par les gendarmes de la section de recherches de Bordeaux, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par la juge d’instruction Sabine Khéris, chargée du dossier au pôle cold case de Nanterre.

La témoin, aujourd’hui âgée de 43 ans, était collégienne à Agen en novembre 1996. Le jour de la disparition de Marion Wagon, alors qu’elle quittait son établissement situé rue Paul-Dangla, elle affirme avoir été suivie par un homme dont le comportement lui avait fait « très peur ».

Pour lui échapper, l’adolescente aurait accéléré le pas avant de se réfugier dans un immeuble situé au 2 bis, rue de Lisbonne, où habitait l’un de ses camarades de classe. Elle n’avait pas signalé cet épisode lors des premières investigations menées après la disparition de Marion.

Trente ans plus tard, elle a livré aux enquêteurs une description relativement précise de cet inconnu. L’homme aurait été âgé d’une trentaine d’années à l’époque, avec les cheveux bruns, le teint mat et une apparence soignée. Il portait notamment un pull bleu torsadé.

Un immeuble déjà au cœur des investigations en 1996

Le lieu dans lequel la jeune fille affirme s’être réfugiée présente un intérêt particulier pour les enquêteurs. L’immeuble du 2 bis, rue de Lisbonne, se trouvait sur le parcours que Marion Wagon devait emprunter pour rejoindre son domicile après l’école.

Lors des recherches effectuées en 1996, des chiens pisteurs avaient suivi la trace olfactive de la fillette jusqu’à un local de cette résidence, utilisé à l’époque par des peintres en bâtiment pour entreposer leur matériel. Cette découverte avait conduit les enquêteurs à s’intéresser aux personnes fréquentant les lieux, sans permettre de retrouver l’enfant.

Le nouveau témoignage conduit donc les magistrats à réexaminer un secteur déjà exploré trente ans auparavant. Aucun élément rendu public ne permet toutefois d’affirmer que l’homme décrit par la témoin a rencontré Marion Wagon ou qu’il est impliqué dans sa disparition.

La justice lance un appel à témoins pour identifier cet homme

Le procureur de Nanterre, Yves Badorc, a confirmé ce jeudi le lancement d’un appel à témoins destiné à retrouver l’homme décrit par cette ancienne collégienne.

L’objectif est notamment de déterminer si d’autres personnes ont observé un comportement similaire à Agen en novembre 1996, ou si des adolescentes ont été abordées, suivies ou importunées par un individu correspondant à ce signalement.

« L’appel à témoin consiste à savoir si une personne, un habitant d’Agen en 1996, ou quelqu’un qui habitait dans la région, a pu avoir connaissance du comportement suspect d’un homme qui aurait abordé ou importuné une jeune femme ou une jeune fille », a expliqué le magistrat.

Les personnes disposant d’informations sont invitées à se manifester auprès des services de police ou à écrire au procureur de la République de Nanterre.

Marion Wagon avait disparu sur un trajet de seulement 400 mètres

Le 14 novembre 1996, Marion Wagon, âgée de 10 ans, quitte son école d’Agen vers 12h10 pour rentrer déjeuner chez ses parents. La distance séparant l’établissement scolaire du domicile familial est d’environ 400 mètres.

La fillette n’arrive jamais chez elle. Ses parents donnent rapidement l’alerte et d’importantes recherches sont organisées. Son portrait est diffusé dans toute la France, notamment sur des millions d’affiches et de briques de lait.

Malgré cette mobilisation exceptionnelle, aucune trace de Marion n’est retrouvée. Les enquêteurs examinent successivement plusieurs hypothèses, dont celle d’une intervention du tueur en série Michel Fourniret, sans parvenir à résoudre l’affaire.

Le dossier est finalement confié en 2022 au pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre. La juge Sabine Khéris reprend les investigations, réexamine les témoignages et fait procéder à de nouvelles vérifications sur les lieux de la disparition.

L’ADN de Marion reconstitué, une autre piste également examinée

Les investigations ont également bénéficié d’une avancée scientifique. En 2025, les experts sont parvenus à reconstituer le profil génétique complet de Marion Wagon à partir d’objets personnels conservés par ses parents, notamment un cahier de poésie.

Cette empreinte génétique peut désormais être comparée à des traces biologiques découvertes au cours de l’enquête ou dans d’autres dossiers judiciaires. Des prélèvements effectués en 2026 dans un local de la résidence déjà explorée en 1996 font également l’objet d’analyses.

Parallèlement, les magistrats examinent la piste d’un ancien voisin de la famille, accusé d’une agression sexuelle sur mineure après la disparition de Marion et décédé par suicide en 1998. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si cet homme a pu jouer un rôle dans les faits. Aucun lien formel n’a été établi publiquement.

À la veille du trentième anniversaire de la disparition de Marion Wagon, ce samedi 14 novembre, les investigations se poursuivent donc sur plusieurs fronts. Le nouvel appel à témoins vise désormais à retrouver la trace d’un homme aperçu à Agen le jour où la fillette a disparu, et dont l’identité reste inconnue.