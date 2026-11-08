Une opération policière à Fort-de-France a permis l'interpellation de trois suspects liés à un réseau de proxénétisme aggravé. Les enquêteurs explorent l'exploitation sexuelle de femmes d'Amérique du Sud et ont saisi des fonds, des bijoux et une arme. L'enquête se poursuit pour identifier d'autres victimes et un quatrième suspect.

Une importante opération de police menée le 3 novembre à Fort-de-France a permis l’interpellation de trois personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de proxénétisme aggravé en bande organisée. Les enquêteurs s’intéressent à un système présumé d’exploitation sexuelle de femmes originaires d’Amérique du Sud, qui auraient été hébergées dans plusieurs logements de la capitale martiniquaise et contraintes de se prostituer. Cette intervention constitue une étape importante dans une enquête ouverte plusieurs mois auparavant. Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur exacte du réseau et identifier l’ensemble des victimes potentielles.

L’affaire remonte à février 2026, lorsque des renseignements recueillis par les services de police ont conduit à l’ouverture d’investigations. Les surveillances réalisées pendant plusieurs mois ont permis d’identifier plusieurs personnes susceptibles de participer à l’organisation du réseau. L’opération a été conduite par l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, avec le soutien d’autres services de la Direction territoriale de la Police nationale de Martinique. La brigade cynophile des Douanes a également participé au dispositif. Les enquêteurs cherchent notamment à établir les conditions dans lesquelles les femmes concernées ont été accueillies, hébergées et exploitées, ainsi que les éventuels liens entre les faits de proxénétisme et l’aide au séjour irrégulier d’étrangers.

Une arme, des bijoux et plusieurs milliers d’euros saisis

Quatre perquisitions ont été effectuées dans le cadre de cette opération. Les policiers ont découvert 3 790 euros en espèces, 600 dollars américains, des bijoux, ainsi qu’une arme de poing et des munitions. Ces saisies doivent désormais être examinées afin de déterminer leur éventuel lien avec les activités reprochées aux suspects. La présence d’une arme constitue également un élément pris en compte par les enquêteurs dans l’évaluation du fonctionnement présumé du réseau. Les investigations doivent permettre de préciser les responsabilités individuelles et de rechercher d’éventuels circuits financiers liés à l’exploitation sexuelle. À ce stade, les personnes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence.

L’enquête reste ouverte, les policiers cherchant notamment à retrouver un quatrième suspect et à identifier toutes les femmes susceptibles d’avoir été victimes de ce système. Cette affaire rappelle les difficultés particulières rencontrées dans la lutte contre les réseaux d’exploitation sexuelle, dont les victimes peuvent se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, notamment lorsqu’elles sont étrangères ou dépourvues de ressources suffisantes. En Martinique comme dans l’ensemble du territoire français, le proxénétisme aggravé fait l’objet de sanctions pénales importantes. Les autorités cherchent à poursuivre les organisateurs de ces réseaux tout en permettant la protection et l’accompagnement des victimes. Les prochaines étapes de la procédure judiciaire devront établir les circonstances précises des faits et le rôle éventuel de chacun des suspects.