Fusillade dans les Yvelines: un homme ouvre le feu à l’arme automatique sur des passants à Trappes et La Verrière, un mort et quatre blessés

Une fusillade dans les Yvelines a causé un mort et quatre blessés, quand un homme armé a tiré sur des passants à Trappes et La Verrière. Interpellé par la police à Coignières, le tireur reste motivé par des raisons inconnues, tandis qu'une enquête vise à éclaircir les circonstances des faits.

Une fusillade a fait au moins un mort et quatre blessés ce vendredi dans les Yvelines. Un homme armé a ouvert le feu à plusieurs reprises sur des passants, dans les communes de Trappes et de La Verrière, avant d’être interpellé par les forces de l’ordre. Un important dispositif policier et de secours a été mobilisé.

Des rafales tirées en pleine rue, à plusieurs endroits

Les faits se sont produits aux alentours de 10h30. Un individu circulant à bord d’un véhicule a ouvert le feu sur la voie publique, à Trappes puis à La Verrière, deux communes voisines situées à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Paris.

Armé d’une arme automatique, l’homme a tiré en rafales à trois ou quatre endroits différents. Plusieurs passants ont été touchés. Les premières informations font état d’au moins cinq victimes, dont une personne décédée et quatre blessées. La gravité des blessures et l’identité des personnes touchées n’ont pas encore été précisées.

Le tireur interpellé par la police à Coignières

Après les tirs, le suspect a été interpellé par des policiers de la brigade anticriminalité (BAC). Son arrestation a eu lieu à Coignières, une autre commune des Yvelines, située à proximité de La Verrière.

Un important dispositif de police et de secours a été déployé sur les différents lieux de la fusillade. Les secours ont pris en charge les victimes tandis que les forces de l’ordre ont sécurisé les zones concernées et commencé les premières constatations.

Les motivations du tireur encore inconnues

Les circonstances exactes de cette fusillade restent à établir. Les enquêteurs doivent notamment reconstituer le parcours de l’assaillant, déterminer le nombre précis de tirs et comprendre les raisons pour lesquelles plusieurs personnes ont été visées dans différents secteurs.

À ce stade, les motivations du suspect ne sont pas connues. Aucun élément confirmé ne permet encore de déterminer si les victimes avaient été spécifiquement ciblées ou si l’homme a tiré indistinctement sur des passants.

Une nouvelle affaire de violence dans les Yvelines

Cette fusillade frappe un secteur déjà confronté à plusieurs affaires de violences graves. En septembre 2025, un jeune homme de 20 ans avait été mortellement poignardé devant la gare de Trappes. À La Verrière, une policière municipale avait été attaquée au couteau en pleine rue en juillet 2025.

La fusillade de ce vendredi fait désormais l’objet d’investigations destinées à établir le déroulement exact des faits, le bilan définitif des victimes et les motivations de l’homme interpellé.