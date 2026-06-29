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Un homme armé d’un couteau à la gare Saint-Lazare : une interpellation sous tension à Paris

29 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Un homme armé d’un couteau à la gare Saint-Lazare : une interpellation sous tension à Paris
Un homme armé d’un couteau à la gare Saint-Lazare : une interpellation sous tension à Paris

Un homme armé d’un imposant couteau a été interpellé dimanche à la gare Saint-Lazare, à Paris. L’individu a été repéré avec l’arme à la main après des faits de violence signalés aux abords de la gare, notamment du côté de la place de Budapest. La présence de cet homme armé a rapidement provoqué une intervention des forces de l’ordre et des agents de sûreté ferroviaire dans l’enceinte de la gare.

La police et la sûreté ferroviaire mobilisées

Les policiers et les agents de la SUGE, la sûreté ferroviaire de la SNCF, sont intervenus pour maîtriser l’individu. L’interpellation s’est déroulée dans un lieu très fréquenté, au cœur de l’une des principales gares parisiennes. L’homme a finalement été neutralisé sans que les circonstances précises de l’intervention ne soient, à ce stade, totalement établies. À ce stade, le profil du suspect n’a pas été communiqué. Ses motivations ne sont pas connues non plus.

Une intervention dans un secteur très fréquenté

La gare Saint-Lazare accueille chaque jour un très grand nombre de voyageurs. La scène a donc suscité une vive attention en raison du lieu, de la présence d’une arme blanche et du caractère public de l’intervention.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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