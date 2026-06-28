Canicule : fin de la vigilance rouge lundi, après une surmortalité d’environ 1.000 décès

Après plusieurs jours de chaleur extrême, la France ne comptera plus aucun département en vigilance rouge canicule lundi. La décrue météo est engagée, mais l’épisode laisse déjà un bilan sanitaire sévère : environ 1 000 décès supplémentaires ont été observés depuis le 24 juin par rapport aux niveaux constatés les mois précédents.

L’alerte maximale levée lundi

Dimanche, deux départements restaient en vigilance rouge canicule : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Pour lundi, la carte ne mentionne plus aucun département en rouge. En revanche, 38 départements restent en vigilance orange, principalement pour canicule et orages. La baisse du niveau d’alerte ne signifie pas un retour immédiat à une situation normale. La chaleur demeure présente sur une large partie du pays, notamment dans l’Est, le Sud-Est, l’Île-de-France et plusieurs départements du centre-est.

Un épisode exceptionnel

L’épisode caniculaire a été d’une intensité rare à l’échelle nationale. Le mardi 23 juin a été la journée la plus chaude jamais mesurée en France à l’échelle du pays, dépassant le record national de 2003. De nombreux records mensuels et absolus de température ont été battus. Dimanche encore, les températures ont dépassé 41°C dans le Var, avec 41,8°C relevés aux Arcs et 41,1°C à Vidauban.

Environ 1 000 décès supplémentaires

Le premier bilan sanitaire fait état de plus de 1 200 décès toutes causes confondues le 24 juin, puis de plus de 1 400 décès quotidiens les 25 et 26 juin. En avril et mai, le niveau habituel se situait autour de 900 à 1 000 décès par jour. Depuis le 24 juin, environ 1 000 décès supplémentaires ont donc été observés par rapport aux mois précédents. Ce bilan est provisoire. Les données du 26 juin ne sont pas consolidées et la surveillance repose sur les certificats électroniques de décès, qui ne couvrent pas l’ensemble de la mortalité nationale. Le bilan final sera donc probablement plus élevé.

Les plus de 65 ans les plus touchés

Les décès concernent toutes les classes d’âge, mais les personnes âgées paient le tribut le plus lourd. Les plus de 65 ans représentent 85% des décès observés dans ce premier bilan. L’augmentation est particulièrement marquée dans les régions qui ont connu la vigilance rouge ces derniers jours, notamment l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Normandie et les Pays de la Loire.

Les décès à domicile en forte hausse

Le signal le plus préoccupant concerne les décès à domicile. Depuis le 24 juin, leur nombre a augmenté d’environ 40%, avec une hausse particulièrement nette en Île-de-France. Cette donnée pointe un risque majeur : les personnes isolées, âgées, malades ou très fragiles peuvent se dégrader loin des regards. Les décès ont aussi augmenté en établissement hospitalier et en Ehpad.

Les orages prennent le relais

La fin progressive de la vigilance rouge canicule s’accompagne d’un autre danger : les orages. Lundi, plusieurs départements restent placés en vigilance orange pour des phénomènes orageux, parfois associés à la canicule dans certaines zones.

Les consignes restent vitales

La vigilance doit rester maximale pour les personnes âgées, isolées, malades, handicapées, les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes, les travailleurs exposés et les sportifs. Boire régulièrement, rester au frais, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, mouiller son corps et vérifier l’état des personnes seules restent les gestes prioritaires.