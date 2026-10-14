Aubagne : retour en classe après les coups de feu tirés par un élève

Les élèves du collège d'Aubagne reprennent les cours après un incident tragique ayant blessé deux personnes. L'établissement rouvre dans un contexte chargé d'émotion, et les enseignants travaillent à réinstaurer une routine malgré le traumatisme. Les familles demandent un accompagnement psychologique pour surmonter cette épreuve.

Les élèves du collège d’Aubagne ont repris le chemin de l’école ce lundi 14 octobre. Quatre jours après les coups de feu tirés par un adolescent de 14 ans, l’établissement rouvre progressivement ses portes. Deux personnes avaient été blessées lors de cet incident qui a profondément marqué la communauté éducative. Les enseignants accompagnent cette rentrée particulière sous haute tension.

Une rentrée sous le signe du traumatisme

Le retour s’organise dans un climat chargé d’émotion. Collégiens et professeurs tentent de reprendre une routine bouleversée par la violence survenue dans les couloirs de leur établissement. L’adolescent auteur des tirs reste au cœur d’une enquête qui doit déterminer les circonstances exactes du drame. Les familles expriment leur besoin d’accompagnement psychologique face au traumatisme vécu.

L’établissement doit désormais gérer les conséquences d’un acte qui a brisé le sentiment de sécurité. Les équipes pédagogiques s’attellent à restaurer un cadre propice aux apprentissages malgré le choc. Cette reprise progressive vise à permettre aux jeunes de retrouver leurs camarades tout en bénéficiant d’une écoute adaptée à leurs besoins.