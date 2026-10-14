SOCIÉTÉ Faits divers

Aubagne : retour en classe après les coups de feu tirés par un élève

Par

1 minute de lecture

Aubagne : retour en classe après les coups de feu tirés par un élève
Aubagne : retour en classe après les coups de feu tirés par un élève

Les élèves du collège d’Aubagne ont repris le chemin de l’école ce lundi 14 octobre. Quatre jours après les coups de feu tirés par un adolescent de 14 ans, l’établissement rouvre progressivement ses portes. Deux personnes avaient été blessées lors de cet incident qui a profondément marqué la communauté éducative. Les enseignants accompagnent cette rentrée particulière sous haute tension.

Une rentrée sous le signe du traumatisme

Le retour s’organise dans un climat chargé d’émotion. Collégiens et professeurs tentent de reprendre une routine bouleversée par la violence survenue dans les couloirs de leur établissement. L’adolescent auteur des tirs reste au cœur d’une enquête qui doit déterminer les circonstances exactes du drame. Les familles expriment leur besoin d’accompagnement psychologique face au traumatisme vécu.

L’établissement doit désormais gérer les conséquences d’un acte qui a brisé le sentiment de sécurité. Les équipes pédagogiques s’attellent à restaurer un cadre propice aux apprentissages malgré le choc. Cette reprise progressive vise à permettre aux jeunes de retrouver leurs camarades tout en bénéficiant d’une écoute adaptée à leurs besoins.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une