Violent incendie à l’université de Rouen : la façade et une grande partie du toit détruites, 50 pompiers mobilisés

Un incendie majeur a ravagé le bâtiment de l'UFR de lettres à l'université de Rouen-Normandie, causant des destructions importantes à la façade et au toit. Environ 50 pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le feu, tandis qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre, dans un contexte de mobilisation étudiante.

Un violent incendie a ravagé un bâtiment de l’université de Rouen-Normandie dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026. Le sinistre s’est déclaré peu après 2h30 au sein de l’UFR de lettres, située boulevard André-Siegfried, sur le campus de Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime. Selon les premières informations communiquées par la préfecture, les flammes ont détruit la façade de l’établissement ainsi qu’une grande partie de sa toiture. L’ampleur de l’incendie a nécessité le déploiement d’importants moyens de secours, avec une cinquantaine de sapeurs-pompiers et trente engins mobilisés sur place. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un bâtiment largement embrasé, avec des flammes s’échappant de l’entrée et progressant jusqu’aux fenêtres du premier étage. Les secours sont parvenus à éteindre le foyer principal vers 4h30, mais plusieurs foyers secondaires continuaient d’être traités au niveau de la façade en début de matinée. Aucun blessé n’était signalé dans les premiers bilans. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du départ de feu.

L’intervention des pompiers s’est prolongée plusieurs heures en raison de l’étendue des dégâts et des risques de reprise de l’incendie. Les équipes de secours ont notamment dû concentrer leurs efforts sur les parties extérieures du bâtiment, où des éléments de la façade continuaient de brûler après l’extinction du foyer principal. Les dommages constatés sur la toiture soulèvent également des interrogations concernant l’état de la structure et les possibilités de réutilisation des locaux. À ce stade, aucune estimation financière des destructions n’a été communiquée, pas davantage qu’un bilan détaillé des éventuels dégâts à l’intérieur des salles de cours, des bureaux et des espaces pédagogiques. L’UFR de lettres accueille habituellement des étudiants, des enseignants et des personnels administratifs, ce qui pourrait rendre nécessaire une réorganisation de certaines activités universitaires. Les responsables de l’établissement devront attendre les premières évaluations techniques pour déterminer si le bâtiment peut être partiellement sécurisé ou si une fermeture prolongée s’impose. L’ampleur des dommages matériels laisse toutefois envisager des travaux importants avant un éventuel retour à la normale.

Une enquête ouverte dans un contexte de mobilisation étudiante

L’incendie intervient dans un contexte particulier pour l’université de Rouen-Normandie, confrontée depuis plusieurs jours à des mouvements de mobilisation et à des blocages sur certains campus. Dans un message adressé aux étudiants et aux personnels jeudi 15 octobre, la présidence de l’établissement avait annoncé la prolongation des mesures exceptionnelles d’organisation des enseignements. Les campus devaient notamment rester fermés au public et aux usagers ce samedi 17 octobre, avec des cours assurés exclusivement à distance. Cette décision avait été prise avant l’incendie, en raison de la persistance des blocages et de la journée nationale de mobilisation prévue samedi. La concomitance entre le sinistre et ces événements suscite des interrogations, mais les autorités n’ont établi aucun lien entre l’incendie et le mouvement social. Il serait donc prématuré de privilégier l’hypothèse d’un acte volontaire. Les enquêteurs devront examiner les lieux, rechercher d’éventuels témoignages et analyser les éléments matériels susceptibles de préciser l’origine du feu. Les possibilités d’un accident, d’une défaillance technique ou d’un départ de feu provoqué devront être appréciées à partir des constatations effectuées sur place.

Pour l’université, l’enjeu immédiat consiste désormais à sécuriser les installations endommagées et à évaluer les conséquences du sinistre sur la continuité des enseignements. La destruction d’une façade et d’une partie importante de la toiture peut nécessiter des travaux de consolidation, de mise hors d’eau et de remise en état des équipements électriques et informatiques. Les services universitaires devront également vérifier si des documents, du matériel pédagogique ou des espaces de travail ont été touchés. En cas d’indisponibilité prolongée des locaux, le recours à d’autres bâtiments ou à l’enseignement à distance pourrait être envisagé, mais aucune décision définitive n’a encore été annoncée. Cet incendie constitue un événement majeur pour le campus de Mont-Saint-Aignan, l’un des principaux sites de l’université de Rouen-Normandie. Il rappelle également les difficultés que peut provoquer la destruction partielle d’un équipement public accueillant quotidiennement une importante communauté universitaire. Dans l’attente des résultats de l’enquête et des expertises techniques, les autorités poursuivent leurs investigations pour comprendre comment un feu d’une telle ampleur a pu se développer au sein de l’établissement. Les prochaines communications de la préfecture et de la direction de l’université devront permettre de préciser l’origine du sinistre, l’étendue définitive des dégâts et les conditions dans lesquelles les activités pédagogiques pourront reprendre.