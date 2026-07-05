Clermont-Ferrand : attaque au couteau en pleine rue, au moins trois blessés, l’assaillant touché par la police

Une attaque au couteau a eu lieu à Clermont-Ferrand, dans le quartier des Carmes, en pleine rue. Selon les premiers éléments communiqués, au moins trois personnes ont été blessées. Les faits se sont déroulés en fin de journée. L’intervention des forces de l’ordre a rapidement suivi l’agression.

La police ouvre le feu sur l’assaillant

Lors de l’intervention, les policiers ont fait feu sur l’auteur présumé de l’attaque. L’homme a été blessé par balle. Son état de santé n’est pas précisé à ce stade. Les victimes ont été prises en charge après l’agression.

Un homme de 34 ans, né au Darfour

L’homme interpellé est âgé de 34 ans. Il est né au Darfour, région située à l’ouest du Soudan. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Éric Serfass, a indiqué que le suspect avait déjà été condamné par la justice à Clermont-Ferrand.

À ce stade de l’enquête, aucun élément ne permet d’évoquer une motivation terroriste. Les investigations doivent désormais établir le déroulé précis de l’attaque, les circonstances dans lesquelles les victimes ont été blessées et les conditions de l’intervention policière.