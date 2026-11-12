Tours : trois jeunes de 17, 18 et 19 ans tués dans un terrible accident, leur voiture coupée en deux

Un grave accident à Tours a coûté la vie à trois jeunes hommes de 17 à 19 ans, leur voiture ayant percuté un arbre avec une telle violence qu'elle a été coupée en deux. La conductrice de 19 ans, légèrement blessée, a été hospitalisée. L'accident, survenu en pleine nuit dans un épais brouillard, soulève des questions quant aux circonstances de la perte de contrôle.

Un terrible accident de la circulation a coûté la vie à trois jeunes hommes mercredi soir, dans le quartier des Rives du Cher, à Tours (Indre-et-Loire). Le véhicule dans lequel ils se trouvaient a violemment percuté un arbre sur le boulevard Winston-Churchill. La conductrice, âgée de 19 ans, a survécu au choc. Selon les premiers témoignages, la voiture circulait à très grande vitesse dans un épais brouillard.

Une voiture coupée en deux par la violence du choc

Le drame s’est produit mercredi 11 novembre, à 23h11, sur le boulevard Winston-Churchill, dans le quartier des Rives du Cher. Une voiture transportant quatre jeunes personnes a quitté sa trajectoire avant de percuter violemment un arbre. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cet accident.

La collision a été d’une extrême violence. D’après les premières informations, la voiture a été coupée en deux sous la force de l’impact. Les trois passagers, des jeunes hommes âgés respectivement de 17, 18 et 19 ans, ont perdu la vie. Les secours n’ont pas pu les sauver.

La conductrice de 19 ans survit à l’accident

Au volant se trouvait une jeune femme de 19 ans. Elle a survécu à la collision et n’a été que légèrement blessée, selon les informations communiquées par les sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire. Elle a été transportée au centre hospitalier universitaire Trousseau, à Chambray-lès-Tours, pour recevoir des soins.

L’accident a nécessité un important dispositif de secours. Au total, 17 sapeurs-pompiers et cinq véhicules de secours ont été mobilisés sur les lieux. Les services de police ainsi qu’une équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Tours ont également participé à l’intervention.

Vitesse très élevée et brouillard épais : les premières circonstances du drame

Les premiers témoignages évoquent une vitesse particulièrement élevée au moment de l’accident, alors que les conditions de visibilité étaient fortement dégradées par le brouillard.

Un témoin présent dans le secteur rapporte que « la voiture roulait à très grande vitesse au moment de l’accident, à travers un brouillard épais ». Ces éléments devront toutefois être vérifiés pour établir précisément les circonstances de la perte de contrôle.

La vitesse exacte du véhicule n’a pas été communiquée. Les circonstances dans lesquelles la conductrice a perdu la maîtrise de la voiture restent également à déterminer.

Trois morts en quelques secondes, un bilan dramatique

Avec trois jeunes victimes âgées de 17 à 19 ans, cet accident constitue un nouveau drame de la circulation impliquant de très jeunes occupants. En mars dernier, un accident à Sainte-Aulde, en Seine-et-Marne, avait également coûté la vie à trois personnes après qu’une voiture avait percuté un arbre.

L’identité des trois victimes n’a pas encore été rendue publique.