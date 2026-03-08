Trois jeunes hommes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu dimanche vers 4 heures du matin à Sainte-Aulde, en Seine-et-Marne. Le véhicule, conduit par un jeune homme de 19 ans, a violemment percuté un arbre sur la D603 après que le conducteur a perdu le contrôle.

Les trois victimes, âgées de 19 à 31 ans, sont décédées sur le coup. Un quatrième passager, un homme de 26 ans, a été grièvement blessé et transporté en urgence absolue vers un hôpital.

L’hypothèse du protoxyde d’azote

Selon une source proche de l’enquête, le conducteur aurait été retrouvé avec un ballon dans la bouche, ce qui laisse penser qu’il inhalait du protoxyde d’azote au moment de l’accident. Ce gaz, surnommé « gaz hilarant », est parfois consommé pour ses effets euphorisants.

Les circonstances précises du drame restent à déterminer, mais la violence du choc laisse supposer que le véhicule roulait à grande vitesse. La consommation détournée de protoxyde d’azote est régulièrement pointée du doigt dans plusieurs accidents mortels, alors que le Parlement travaille actuellement sur de nouvelles mesures pour encadrer son usage.