L’ouragan Isaias frappe la Floride et se dissipe, laissant des centaines de milliers de foyers sans électricité

L’ouragan Isaias, premier ouragan de la saison 2026, a touché terre en Floride, causant au moins quatre morts et des coupures d’électricité pour des centaines de milliers de foyers. Bien qu'il se soit dégradé en cyclone post-tropical, des pluies abondantes sont attendues dans le sud des États-Unis.

Premier ouragan atlantique de la saison 2026, Isaias a touché terre près de Destin, en Floride, avant de se dégrader en cyclone post-tropical. Le bilan provisoire fait état d’au moins quatre morts.

L’ouragan Isaias, classé en catégorie 2 au moment de son atterrissage, a frappé la côte du Golfe du Mexique dans la nuit de vendredi à samedi, avec des vents soutenus atteignant 170 km/h. Le Centre national des ouragans (NHC) américain a annoncé tôt samedi matin que la tempête avait perdu son statut tropical pour devenir un cyclone post-tropical, ses vents maximaux tombant aux alentours de 55 km/h.

La trajectoire du système dépressionnaire le conduit désormais vers l’Alabama puis la vallée du Tennessee, où des pluies abondantes sont attendues. Des millions de personnes avaient été placées sous ordres d’évacuation avant le passage de la tempête, qui a laissé des centaines de milliers de foyers privés d’électricité le long de la côte du Golfe.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est voulu rassurant dans les premières heures suivant le passage du phénomène. Aucune demande de secours n’avait encore été reçue par les autorités, ce qu’il a qualifié de « bon signe ». « Je pense que cela indique que les habitants ont écouté les avertissements et pris les précautions nécessaires », a-t-il déclaré, tout en appelant la population à rester vigilante face aux dangers persistants après la tempête, notamment les risques de tornades secondaires signalés par les services météorologiques.

Le bilan humain s’établit à au moins quatre morts, selon les informations disponibles. Les autorités locales poursuivent leurs opérations d’évaluation des dégâts sur l’ensemble des zones touchées.