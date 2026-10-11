SOCIÉTÉ Drames et catastrophes Entrevue

L’ouragan Isaias frappe la Floride et se dissipe, laissant des centaines de milliers de foyers sans électricité

Par

2 minutes de lecture

L’ouragan Isaias frappe la Floride et se dissipe, laissant des centaines de milliers de foyers sans électricité
L’ouragan Isaias frappe la Floride et se dissipe, laissant des centaines de milliers de foyers sans électricité

Premier ouragan atlantique de la saison 2026, Isaias a touché terre près de Destin, en Floride, avant de se dégrader en cyclone post-tropical. Le bilan provisoire fait état d’au moins quatre morts.

L’ouragan Isaias, classé en catégorie 2 au moment de son atterrissage, a frappé la côte du Golfe du Mexique dans la nuit de vendredi à samedi, avec des vents soutenus atteignant 170 km/h. Le Centre national des ouragans (NHC) américain a annoncé tôt samedi matin que la tempête avait perdu son statut tropical pour devenir un cyclone post-tropical, ses vents maximaux tombant aux alentours de 55 km/h.

La trajectoire du système dépressionnaire le conduit désormais vers l’Alabama puis la vallée du Tennessee, où des pluies abondantes sont attendues. Des millions de personnes avaient été placées sous ordres d’évacuation avant le passage de la tempête, qui a laissé des centaines de milliers de foyers privés d’électricité le long de la côte du Golfe.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s’est voulu rassurant dans les premières heures suivant le passage du phénomène. Aucune demande de secours n’avait encore été reçue par les autorités, ce qu’il a qualifié de « bon signe ». « Je pense que cela indique que les habitants ont écouté les avertissements et pris les précautions nécessaires », a-t-il déclaré, tout en appelant la population à rester vigilante face aux dangers persistants après la tempête, notamment les risques de tornades secondaires signalés par les services météorologiques.

Le bilan humain s’établit à au moins quatre morts, selon les informations disponibles. Les autorités locales poursuivent leurs opérations d’évaluation des dégâts sur l’ensemble des zones touchées.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une