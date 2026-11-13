Une photographie, prise quelques minutes avant l'attaque au Bataclan le 13 novembre 2015, témoigne d'une atmosphère festive, où près de 1 500 personnes assistent à un concert. Ce souvenir tragique, illustrant l'insouciance d'un moment, contraste avec la violence de l'attentat qui suivra, faisant 90 victimes. Onze ans plus tard, cet événement reste gravé dans les mémoires.

Des sourires, des bras levés, des regards tournés vers l’objectif. Cette photographie montre le public du Bataclan, à Paris, avant l’attaque terroriste du 13 novembre 2015, il y a 11 ans jour pour jour. Ce soir-là, près de 1 500 personnes sont venues assister au concert du groupe américain Eagles of Death Metal. Vers 21h40, trois terroristes font irruption dans la salle et ouvrent le feu sur les spectateurs. 90 personnes sont assassinées. Onze ans après, cette image prise avant le carnage reste l’un des témoignages photographiques les plus bouleversants de cette nuit.

Des centaines de visages souriants, quelques instants avant l’horreur

Sur la photographie, le Bataclan est plein. Au premier plan, plusieurs spectateurs regardent directement l’objectif. Certains sourient, d’autres lèvent les bras ou font le signe des cornes, traditionnel dans les concerts de rock. Un homme tient son verre de bière en hauteur. Derrière eux, la foule remplit la fosse et les balcons de la salle parisienne.

Les spectateurs sont venus écouter Eagles of Death Metal, un groupe américain de rock qui se produit ce vendredi soir dans la salle du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Rien, sur cette image, ne laisse présager le massacre qui va suivre.

La photographie montre le public tel qu’il était avant l’attaque, et immortalise l’atmosphère d’un concert qui sera interrompu par l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire française.

21h40 : trois terroristes pénètrent dans la salle et tirent sur la foule

Vers 21h40, trois hommes armés de fusils d’assaut entrent dans le Bataclan. Le concert a commencé depuis une trentaine de minutes. Les terroristes ouvrent immédiatement le feu sur les spectateurs massés devant la scène.

Dans les premières secondes, certains pensent à des pétards ou à des effets sonores du spectacle. Très vite, les personnes présentes comprennent qu’elles sont prises pour cibles. Les spectateurs se jettent au sol, tentent de rejoindre les sorties ou cherchent à se cacher derrière les équipements de la salle.

Les assaillants continuent de tirer sur la foule. Des personnes sont abattues dans la fosse, tandis que d’autres parviennent à s’enfuir par les issues de secours. Plusieurs survivants restent immobiles pendant de longues minutes, dissimulés parmi les corps.

Les terroristes retiennent ensuite des otages à l’étage. L’assaut final des forces de l’ordre est lancé à 0h18, dans la nuit du 13 au 14 novembre. Les deux derniers assaillants sont neutralisés et les otages libérés.

Le bilan est de 90 morts au Bataclan, sur les 130 personnes initialement comptabilisées parmi les victimes des attentats coordonnés à Paris et à Saint-Denis.

« C’était le chaos » : les policiers découvrent l’horreur à l’intérieur du Bataclan

Les policiers qui pénètrent dans la salle découvrent des dizaines de victimes et des blessés étendus au sol. Les secours doivent prendre en charge un nombre considérable de personnes dans des conditions extrêmement difficiles, alors que la menace terroriste n’est pas encore totalement écartée.

Georges Salinas, ancien membre de la Brigade de recherche et d’intervention, a raconté l’horreur découverte par les policiers au Bataclan. Son témoignage résume la violence de la scène : « C’était le chaos. On voyait les cadavres et beaucoup de gens au sol… »

Pour les survivants, la fin de l’attaque ne signifie pas la fin du traumatisme. Certains ont perdu leur conjoint, leurs amis ou des membres de leur famille. D’autres ont été grièvement blessés ou ont développé des troubles psychologiques durables.

Une photographie devenue le témoignage des derniers instants d’insouciance

Dans les jours qui suivent les attentats, plusieurs photographies réalisées pendant le concert sont rendues publiques. Elles montrent les musiciens sur scène et les spectateurs dans la salle avant l’arrivée des terroristes.

L’image de cette foule souriante prend une dimension particulière. Les visages sont parfaitement visibles, les expressions sont joyeuses et les spectateurs semblent profiter pleinement du concert. La photographie ne montre ni violence ni panique. Elle a été prise avant que les coups de feu ne transforment la soirée en massacre.

Parmi les survivants, plusieurs témoins décriront ce basculement brutal. Isobel Bowdery, une jeune Britannique présente au Bataclan, expliquera avoir survécu en faisant semblant d’être morte, allongée au milieu des victimes. Elle racontera l’atmosphère joyeuse du concert avant l’arrivée des hommes armés, puis les tirs et les personnes tombant autour d’elle.

D’autres spectateurs réussiront à gagner les toits, à se réfugier dans des appartements voisins ou à quitter la salle par les sorties de secours. Plusieurs survivants ont ensuite témoigné de leur reconstruction, un parcours également raconté dans la série Des vivants, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade.

11 ans plus tard, les 90 victimes du Bataclan n’ont pas été oubliées

Ce vendredi 13 novembre 2026 marque le onzième anniversaire des attentats de Paris et de Saint-Denis. Au Bataclan, les victimes étaient venues assister à un concert, souvent entre amis ou en couple. Parmi les personnes assassinées figuraient des étudiants, des journalistes, des salariés, des parents et des passionnés de musique.

Le procès des attentats du 13 novembre, achevé le 29 juin 2022, a permis d’établir les responsabilités des membres de la cellule terroriste. Salah Abdeslam, seul survivant des commandos opérationnels, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.

La musique occupe toujours une place importante dans les hommages. Lors du dixième anniversaire, en novembre 2025, Jesse Hughes, chanteur d’Eagles of Death Metal, a notamment chanté avec des survivants et des familles de victimes lors d’une cérémonie organisée à Paris.

La photographie prise avant l’attaque demeure un document particulièrement poignant. Elle montre une salle pleine, des spectateurs souriants et des centaines de personnes venues partager un moment de musique. Le 13 novembre 2015, trois terroristes sont entrés dans le Bataclan et ont assassiné 90 personnes.