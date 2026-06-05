Crans-Montana : le couple Moretti confronté aux enquêteurs et aux familles ce vendredi

Un peu plus de cinq mois après l’incendie meurtrier du bar Le Constellation, à Crans-Montana, Jacques et Jessica Moretti sont de nouveau convoqués par la justice valaisanne. Le couple, qui gérait l’établissement, doit être entendu à Sion dans le cadre d’une audition de confrontation, en présence des enquêtrices et des avocats des parties civiles. Cette procédure vise à mettre face à face les versions des deux prévenus. Les magistrates peuvent poser les mêmes questions à chacun, les interroger séparément sur des points précis ou organiser un échange direct. Pour les Moretti, il s’agit de leur quatrième audition dans le dossier.

41 morts, 115 blessés : la nuit de Nouvel An qui a basculé

Le drame s’est produit dans la nuit du Nouvel An, au sous-sol du bar Le Constellation. L’incendie a coûté la vie à 41 personnes et fait 115 blessés, selon le bilan repris dans la procédure en cours. Les enquêteurs attribuent le départ du feu à des étincelles de bougies-fontaines qui auraient enflammé la mousse d’isolation acoustique fixée au plafond du sous-sol. Le feu se serait propagé rapidement dans un espace fermé, rempli de clients. Plusieurs dizaines de personnes seraient restées piégées et auraient été intoxiquées par les fumées.

Les Moretti au centre du dossier

Jacques et Jessica Moretti sont poursuivis pour homicide par négligence, incendie par négligence et lésions corporelles graves par négligence. Ils ne sont pas les seuls mis en cause : au total, 14 personnes sont visées dans l’enquête, dont les deux gérants, cinq élus ou anciens élus communaux, ainsi que sept employés ou anciens employés communaux. Tous restent présumés innocents. Les autorités cherchent à établir les responsabilités dans la sécurité du lieu, les contrôles effectués, les obligations des exploitants et le rôle éventuel des services communaux. Les auditions précédentes ont déjà porté sur les faits, la gestion du bar et les conditions de sécurité dans l’établissement.

Une confrontation attendue par les parties civiles

Pour les familles des victimes et les blessés, cette audition marque une étape importante. Les avocats des parties civiles pourront intervenir dans le cadre de la procédure, poser des questions et demander des précisions sur les points restés flous. La confrontation doit notamment permettre de comparer les déclarations des deux gérants sur l’organisation de la soirée, les dispositifs de sécurité, la présence ou non d’un système d’alarme, les issues de secours et les consignes données au personnel.

La justice resserre le calendrier

Jacques Moretti devait d’abord être entendu seul au mois d’avril, mais son audition avait été reportée après la présentation d’un certificat médical. Les magistrates ont ensuite décidé de convoquer également Jessica Moretti et d’organiser une audition de confrontation. Cette nouvelle étape ne clôt pas l’enquête. Elle doit compléter le dossier pénal ouvert après l’une des catastrophes les plus meurtrières survenues en Suisse ces dernières années. Les responsabilités pénales devront ensuite être établies par la justice.