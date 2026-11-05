Grève du 5 novembre : les TER et les RER perturbés, neuf TGV sur dix maintenus

Le 5 novembre 2026, une grève nationale provoque d'importantes perturbations sur les TER et RER, avec seulement un train sur trois pour le RER D. Neuf TGV sur dix sont maintenus. Les syndicats mobilisés dénoncent les conditions de travail des cheminots, marquant une forte opposition aux réformes du secteur.

La journée de mobilisation interprofessionnelle du jeudi 5 novembre 2026 entraînera des perturbations sur plusieurs réseaux ferroviaires français. Si la SNCF prévoit de maintenir neuf TGV sur dix, les trains régionaux et certaines lignes de RER et de Transilien seront davantage touchés. En Île-de-France, le métro devrait fonctionner presque normalement.

Les voyageurs devront anticiper leurs déplacements ce jeudi 5 novembre. Dans le cadre d’un mouvement social national portant notamment sur les salaires et le pouvoir d’achat, plusieurs organisations syndicales ont appelé à la grève. À la SNCF, le préavis couvre une période allant du mercredi 4 novembre à 19 heures au vendredi 6 novembre à 8 heures. Les perturbations concerneront principalement les trains du quotidien, avec des différences importantes selon les lignes et les régions.

Sur les grandes lignes, le trafic devrait rester relativement préservé. SNCF Voyageurs annonce neuf TGV sur dix en circulation, aussi bien pour les services Inoui que pour Ouigo. Les trains Intercités connaîtront en revanche des perturbations. Les voyageurs sont invités à vérifier le maintien de leur train avant de rejoindre leur gare, les prévisions pouvant varier selon les axes.

Des perturbations importantes sur les RER et Transilien

En Île-de-France, le RER D sera particulièrement touché, avec seulement un train sur trois prévu. Sur le RER C, la circulation devrait être limitée à un train sur deux. Le RER E conservera environ deux trains sur trois. Le RER B sera également perturbé : deux trains sur trois sont annoncés sur sa partie sud, exploitée par la RATP, contre un train sur deux sur sa partie nord, exploitée par la SNCF.

Les lignes Transilien H, N, R et U fonctionneront avec environ un train sur deux. Les lignes J et L devraient assurer deux trains sur trois, tout comme certaines dessertes de la ligne P. En revanche, le trafic est annoncé normal sur le RER A et les lignes K et V. Du côté du métro parisien, le service devrait être globalement maintenu, même si des fermetures ponctuelles de stations restent possibles en fonction des manifestations.

Quelles régions seront les plus touchées ?

En dehors de la région parisienne, les TER connaîtront des perturbations variables. La Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France figurent parmi les régions où le trafic est annoncé fortement perturbé. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, plusieurs axes seront particulièrement affectés, notamment entre Les Arcs-Draguignan, Grasse et Vintimille, ainsi qu’entre Nice et Breil-sur-Roya.

La circulation sera également perturbée en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Centre-Val de Loire, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire. Ces différences régionales s’expliquent notamment par la mobilisation des agents et l’organisation des services locaux. Les voyageurs réguliers, en particulier ceux qui utilisent le train pour se rendre au travail ou dans leur établissement scolaire, risquent de rencontrer les difficultés les plus importantes.

Une mobilisation sur les salaires et l’organisation du ferroviaire

À la SNCF, les syndicats CGT, Sud-Rail, UNSA et CFDT ont rejoint la mobilisation interprofessionnelle. Ils dénoncent notamment l’évolution du pouvoir d’achat des cheminots et contestent les transformations de l’organisation du groupe ferroviaire. Les représentants du personnel critiquent en particulier la multiplication des filiales et les conséquences de l’ouverture à la concurrence sur les garanties collectives des salariés.

Cette journée de grève intervient également dans un contexte de discussions salariales et de tensions autour des conditions de travail. Pour les usagers, l’enjeu immédiat reste toutefois la possibilité de se déplacer. La SNCF recommande de consulter ses applications et les informations de circulation actualisées, tandis que les voyageurs franciliens peuvent vérifier leurs itinéraires auprès de Transilien et d’Île-de-France Mobilités. Les prévisions publiées la veille doivent permettre d’identifier les trains maintenus et d’adapter les déplacements.